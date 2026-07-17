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«Вон!»: Марьяну Безуглую выгнали с акции протеста в центре Киева
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая пришла на акцию с плакатом «Отставка Сырского, а не Федорова».
Народного депутата Марьяну Безуглу выгоняли с акции протеста в центре Киева, участники которой выступают против кадровых перестановок в правительстве, в частности против увольнения министра обороны Михаила Федорова.
Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Ян Доброносов.
На опубликованных кадрах видно, что Безуглая пришла на акцию с плакатом «Отставка Сырского, а не Федорова».
Несмотря на то, что протестующие также выступали против увольнения Федорова, появление народного депутата они встретили криками «Вон!».
На видео зафиксировано, как Марьяна Безуглая пытается пообщаться с участниками акции и, вероятно, объяснить причину своего присутствия, однако демонстранты продолжают требовать, чтобы она покинула место проведения протеста.
Это уже не первый случай, когда участие Безуглой в массовых акциях вызывает негативную реакцию участников.
В прошлом году она также пришла на протест против закона, ограничивавшего полномочия НАБУ и САП, хотя сама поддержала его во время голосования. Тогда протестующие встретили депутатку криками «Позор!», «Безуглую вон!» и «Предательница!».
Во время той акции Марьяна Безуглая также держала плакат со своим требованием — «Отставка Сырского».
Напомним, в центре Киева второй день подряд продолжается акция протеста, участники которой требуют восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны, уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вернуть народных депутатов к работе.
Тем временем Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, бывшего и.о. главы СБУ.