«Резерв+» тимчасово не буде працювати: з’явилося важливе уточнення від Міноборони

Резер+

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Застосунок «Резерв+» працюватиме у звичайному режимі. Технічні роботи триватимуть у нічний час по 1-2 год. вночі у проміжку 18- 22 липня.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

«Уточнення щодо технічних робіт у „Резерв+“. Він працюватиме у звичайному режимі. Технічні роботи будуть короткостроковими й триватимуть 1–2 години в нічний час», — йдеться у повідомленні.

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У відомстві також рекомендували заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа.

«Якщо ви військовозобов’язаний, маєте відстрочку або бронювання та плануєте перетинати державний кордон вночі або маєте підстави для пересування під час комендантської години, рекомендуємо про всяк випадок завантажити PDF-версію військово-облікового документа», — наголосили у Міноборони.

Зауважимо, у Міноборони анонсували 18-22 липня короткострокові відключення сервісів «Резерв+» через технічні роботи. У міністерстві наголошували, що роботи проводитимуться вночі.

Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» запустили нові контракти: піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Сервіс дозволяє обрати напрям служби, переглянути доступні пропозиції та повідомити рекрутера про зацікавленість у контракті з визначеним термінів.

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