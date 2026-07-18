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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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405
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24-річна дружина Іраклі Макацарія закінчила університет і показалась в образі випускниці

Вже відомо, яку освіту здобула кохана бізнесмена.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Іраклі Макацарія з дружиною

Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/maqatsa

Дружина ексгероя шоу «Холостяк», бізнесмена Іраклі Макацарія розсекретила новий етап в її житті.

24-річна Ліза Чічуа офіційно стала випускницею. Обраниця бізнесмена закінчила університет. До слова, Ліза здобувала освіту в Тбіліському державному медичному університеті. Вона опановувала спеціальність лікарки-стоматологині.

Ліза Чічуа у своєму Instagram вже й показалась в образі випускниці. Вона опублікувала кадри, на яких позує на тлі університету в мантії, з конфедераткою, а в руках дружина Іраклі тримала чималий букет білих троянд.

Дружина Іраклі Макацарія / © instagram.com/lizachichuaa

Дружина Іраклі Макацарія / © instagram.com/lizachichuaa

«Один розділ завершено, попереду — ціле життя, присвячене покликанню. Офіційно випускниця», — прокоментувала свій випуск з університету обраниця бізнесмена.

Дружина Іраклі Макацарія / © instagram.com/lizachichuaa

Дружина Іраклі Макацарія / © instagram.com/lizachichuaa

Зазначимо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа почали зустрічатися 2021 року. Вже у липні 2022-го закохані відгуляли пишне весілля у Грузії. Разом вони виховують трьох дітей — 3-річного Георгія, однорічну Ніну та одномісячну Кето.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Олександр Педан разом із донькою закінчив університет. Ведучий вже похизувався їхніми дипломами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
405
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