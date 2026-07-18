В США придумали новый способ давления на Кремль: чего требуют от Трампа

Флаг США. / © Associated Press

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Американский сенатор-республиканец Стив Дейнс подал поправку в законопроект об оборонном бюджете США. Она предполагает регулярную оценку президентом Дональдом Трампом действий Москвы. В частности, отказывается ли от мирных переговоров с Украиной.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в LinkedIn.

По этой поправке, в течение 15 дней после вступления закона в силу, а в дальнейшем — каждые 90 дней, Трамп должен определять, отказывается ли российская власть во главе с «фюрером» Владимиром Путиным от мирных переговоров, нарушает мирное соглашение, начинает новое вторжение, пытается подорвать украинский.

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«Если эти условия будут выполнены, эта мера будет предусматривать применение санкций. В частности, замораживание активов и запрет на выдачу виз высокопоставленным российским чиновникам. Среди них и Путина», — отмечает журналист.

Поправка запрещает импорт в США российских металлов платиновой группы, никеля и меди через 90 дней после вступления закона в силу. Запрет будет действовать, по меньшей мере, до года после того, как президент США официально подтвердит прекращение РФ боевых действий против Украины.

Отмечается, что санкции могут распространиться на иностранных лиц, поддерживающих военные усилия Кремля, подсанкционных олигархов, государственных банков, их руководителей и горнодобывающего сектора России.

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа согласовала обновленный законопроект так называемые «адские санкции» против РФ. Документ предусматривает введение, в частности, 500-процентных пошлин для стран, продолжающих покупать российские нефть, газ и уран.

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В то же время угроза «адских санкций» США обрушила рынок России. Под давлением оказались акции крупнейших российских компаний. В частности, бумаги «Газпрома» подешевели на 2%. Также снижались котировки «Сбербанка», ВТБ, «Роснефти», «Аэрофлота», «Северстали», а акции VK потеряли около 7%.

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