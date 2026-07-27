Путин готовит Россию еще к трем годам войны: где Кремль будет искать деньги

Владимир Путин / © Associated Press

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Военные расходы будут оставаться одним из главных приоритетов российского бюджета в 2027-2029 годах. В то же время, для финансирования войны правительству РФ, вероятно, придется сокращать гражданские расходы, увеличивать долг и искать дополнительные поступления.

О бюджетных приоритетах заявил российский диктатор Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва, пишет The Moscow Times.

Он назвал «укрепление обороны страны» одной из главных задач при формировании бюджета на ближайшие три года. Другим приоритетом, по его словам, должно стать решение первоочередных социальных проблем.

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Во время выступления Путин также повторил заявления о якобы «русофобии» Запада, санкционном давлении и попытках «взломать» Россию.

Расходы на войну превышают запланированные

В федеральном бюджете России на 2026 год на статью "национальная оборона" первоначально заложили 12,9 триллиона рублей.

В то же время источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, сообщали, что фактические военные расходы могут превысить запланированную сумму еще на 4–5 триллионов рублей.

Для покрытия этих расходов российский Минфин якобы готовится сократить финансирование гражданских статей бюджета, а также привлечь дополнительные 2-3 триллиона рублей госдолга.

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По подсчетам научного сотрудника Немецкого института международных дел и безопасности Яниса Клюге, только за первый квартал расходы российского бюджета на войну против Украины достигли 5,9 триллиона рублей.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, расходы на армию и производство оружия увеличились почти на 30%. По отношению к первому кварталу 2024 года они выросли на 68,7%, а по сравнению с началом 2022-го — в 4,6 раза.

В общей сложности с 2022 года война против Украины, по расчетам Клюге, стоила российскому бюджету более 53 триллионов рублей, или около 746,6 миллиарда долларов.

Эта сумма сопоставима с 28 годами нынешних федеральных расходов РФ на здравоохранение или с 30 годами финансирования образования.

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Гражданские расходы могут сократить

Приоритетное финансирование армии и силовых структур вынуждает российские власти ограничивать расходы по другим направлениям, отметил ведущий эксперт российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиль Аблаев.

По его словам, возможности постоянно наполнять бюджет путем повышения налогов постепенно иссякают.

В прошлом году, несмотря на увеличение налога на прибыль и утилизационного сбора, доходы российского бюджета оказались на три триллиона рублей ниже плана.

В этом году правительство РФ повысило налог на добавленную стоимость до 22%, однако дефицит бюджета по итогам первого полугодия уже приблизился к шести триллионам рублей.

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До конца года нехватка средств в российской казне может возрасти до семи триллионов рублей, прогнозирует Аблаев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ. Согласно указу, общая штатная численность Вооруженных сил России увеличится на 27 тысяч человек и составит 2 426 000 человек.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил о намерениях России привлечь еще около 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. По его словам, в Воронежской области РФ еще с июня идет подготовка к приему северокорейских военных.

Помимо привлечения личного состава Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Владимир Зеленский подчеркнул, что это военное партнерство продолжает расширяться, а его последствия выходят за рамки войны в Украине.

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