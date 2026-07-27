Світлана Тарабарова пожалілась на зайву вагу: який зараз вигляд має фігура 36-річної співачки

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова зробила відверте зізнання про зайву вагу.

Виконавиця поділилась, що погладшала. Співачка на проєкті «Тур зірками» говорить, що недосип та стрес позначаються на її фігурі. Окрім того, артистка з тих, хто полюбляє поїсти. Світлана Тарабарова може й вночі прокинутися, щоб перекусити чимось смачненьким. Врешті, на тлі цього співачка набрала зайві кілограми.

«Я поправилась! Як кожна красива дівчина шукаю в собі якісь недоліки. Ми мало спимо, ми емоційно їмо, особливо я! Я та людина, яка о другій ночі прокидається, не може заснути, тихенько йде до холодильника, відкриває, бере хумус, кріспи та починає точити», — говорить артистка.

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Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Худнути 36-річній Світлані Тарабаровій допомагає робота. У співачки є танцювальні постановки, відповідно й фізичне навантаження. Окрім того, артистка хоче налагодити сон і покращити нервову систему.

«Дякувати Богу, у мене є танцювальні постановки, і я скидаю на роботі. Але це важко. Сон! Треба сон і, напевно, я готова попити магній», — ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова замилувала фото з одразу трьома підрослими дітьми. Співачка показала, як вони насолоджувались відпочинком за кордоном.

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