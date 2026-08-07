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Софии Ротару — 79: как певица менялась с детства до сегодняшнего дня и где живет сейчас во время войны
София Ротару отмечает 79-летие. Предлагаем посмотреть, как выглядела на редких фото в молодости и где она сейчас.
7 августа народная артистка Украины София Ротару отмечает 79-й день рождения.
За более чем полвека творческой карьеры певица прошла путь от талантливой девушки из буковинского села до одной из самых известных украинских исполнительниц, чьи песни знают и любят миллионы слушателей.
По случаю дня рождения легендарной артистки редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как выглядела София Ротару в разные периоды жизни, как изменялся ее стиль и внешность, какие события стали определяющими в карьере, а где певица живет во время полномасштабной войны и чем занимается сейчас.
София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области в многодетной семье виноградарей. Любовь к музыке проявилась еще в детстве: будущая звезда пела в хоре, выступала на концертах и играла на баяне.
Первые успехи пришли еще в юности. В 1962 году Ротару победила на областном конкурсе художественной самодеятельности, а ее голос принес ей прозвище «буковинский соловей». Уже в 1965 году фотография юной артистки украсила обложку журнала «Україна». Именно ее увидел Анатолий Евдокименко, впоследствии ставший мужем певицы.
В студенческие годы певица часто экспериментировала с образом. Как вспоминала сама Ротару, при росте 170 сантиметров она весила всего 47 килограммов, поэтому могла позволить себе практически любые модные тенденции.
Настоящий прорыв в карьере произошел в 1971 году после выхода музыкального фильма «Червона рута», где София Ротару исполнила главную роль. После успеха фильма артистка создала ансамбль «Червона рута», а сотрудничество с Владимиром Ивасюком сделало ее одной из самых популярных исполнительниц Украины.
В течение 1970-х и 1980-х годов исполнительница активно гастролировала, победила на международном конкурсе «Золотой Орфей», получила звание заслуженной артистки РСФСР, а впоследствии — народной артистки СССР. Только в 1983 году она дала 137 концертов, оставаясь одной из самых популярных певиц того времени.
В 1980-х Ротару активно снималась в кино и не боялась творческих экспериментов. Она меняла сценический стиль в соответствии с модными тенденциями, выступала с разными прически, а в репертуаре появлялись композиции в жанрах европопа и даже хард-рока.
После обретения Украиной независимости карьера артистка не потеряла популярности. В 2000 году она получила звание «Женщина года», а уже в 2002-м стала Героем Украины. В конце 1990-х София Ротару тоже стала бабушкой — у нее родились внук Анатолий и внучка София.
С годами внешность артистки привлекала все большее внимание. В СМИ неоднократно появлялись предположения о пластических операциях и косметологических процедурах, однако сама Ротару эти слухи не комментировала. Несмотря на почтенный возраст, на фотографиях в соцсетях певица до сих пор выглядит очень молодо.
После начала полномасштабного вторжения России София Ротару практически прекратила публичную деятельность. С начала войны артистка почти не дает интервью и не появляется на светских мероприятиях. В то же время, она периодически публикует в Instagram сторис, в которых освещает последствия российских атак, поздравляет украинцев с государственными и религиозными праздниками, а также поддерживает соотечественников.
За последние годы в Сети неоднократно распространялись слухи, что Ротару якобы уехала в США или Италию. Впрочем, уже не раз ее сестра Аурика уверяла, что артистка остается в Украине и живет в доме под Киевом. Дополнительные разговоры о ее пребывании в Украине вызвала и прошлогодняя фотосессия на Андреевском спуске по случаю дня рождения. Хотя сама певица не уточнила, когда именно были сделаны фотографии.
В то же время после начала войны российские оккупанты посягнули на имущество Софии Ротару во временно оккупированном Крыму. В частности, пропагандистские медиа сообщали о так называемой «национализации» ее гостиницы «Вилла София» в Ялте и распространяли заявления о намерении переоборудовать его под госпиталь для российских военных. Сама артистка эти заявления не комментировала. В то же время она продолжает напоминать миру о преступлениях России против Украины через свои социальные сети.