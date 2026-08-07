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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 7 августа: сколько баллов будет

Существенных геомагнитных возмущений не прогнозируют условия будут преимущественно спокойными.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

Сегодня, 7 августа, магнитная буря остается достаточно слабой. Ее К-индекс будет 3,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Сегодня ожидаются преимущественно спокойные геомагнитные условия с вероятностью активных периодов шторма G1 в последующие дни. Активность может усилиться из-за скользящих эффектов от выбросов корональной массы, наблюдавшихся 3-4 августа.

Магнитная буря 7 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 7 августа. Фото: meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям погоды и геомагнитной активности. В этот период некоторые могут испытывать головную боль, усталость, нарушение сна, перепады настроения или снижение концентрации.

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