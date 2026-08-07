Три знака Зодиака, которым сегодня нужно быть внимательными к подсказкам высших сил

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Главное в этой ситуации — обращать внимание на знаки, которые могут встречаться нам буквально на каждом шагу.

В эти дни, 7 и 8 августа, внимательными к подсказкам высших сил и своего подсознания рекомендуется всем знакам Зодиака, но трех из них ждет особое послание от судьбы.

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Рак

Раки, чуткие к любым колебаниям внешнего мира, не смогут пройти мимо подсказок, которые будут посылать им свыше. Скорее всего, хорошее известие им принесут близкие люди, поэтому важно не пропускать их слова мимо ушей особенно это касается пожилых родственников.

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Лев

Львы — знак самоуверенный и авторитарный, они уверены, что все об всем знают куда лучше других, поэтому в советах и подсказках не нуждаются. Но в это время даже они поймут, что стоит обратить внимание на руководство к действию, которое обязательно «выдаст» им Вселенная.

Водолей

Водолеи, известные своей склонностью к мистике, с удовольствием включатся в процесс поиска ответов на интересующий их вопрос, превратив его в своеобразную игру. «Советоваться» представителям знака можно как угодно и с кем угодно — так ответ можно будет найти в любимой книге.

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