Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід бути уважними до підказок вищих сил

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Головне в цій ситуації — звертати увагу на знаки, які можуть траплятися нам буквально на кожному кроці.

Цими днями, 7 та 8 серпня, усім знакам зодіаку рекомендується дослухатися до підказок вищих сил та своєї підсвідомості, але на три з них чекає особливе послання від долі.

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Рак

Раки, чутливі до будь-яких коливань зовнішнього світу, не зможуть проігнорувати підказки, які надсилатимуться їм згори. Найімовірніше, гарну новину їм принесуть близькі люди, тому важливо не пропускати їхні слова повз вуха — особливо це стосується літніх родичів.

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Лев

Леви — самовпевнений і авторитарний знак, вони впевнені, що знають про все набагато краще за інших, тому не потребують порад і підказок. Але саме зараз навіть вони зрозуміють, що варто звернути увагу на вказівки до дії, які обов’язково «дасть» їм Всесвіт.

Водолій

Водолії, відомі своєю схильністю до містики, із задоволенням долучаться до пошуку відповідей на запитання, що їх цікавить, перетворивши це на своєрідну гру. «Радитися» представникам цього знака можна як завгодно і з ким завгодно — так відповідь можна буде знайти в улюбленій книжці.

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