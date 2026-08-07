Астрологічний прогноз на 7 серпня

Морська мушля / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, не можна байдикувати, у п’ятницю слід завершувати робочі справи, а в суботу — переходити до розв’язання побутових і господарських питань.

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Символ дня: морська мушля.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, нефритовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: геліотроп, празем, рожевий мармур.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: цими днями першими страждають вуха та нирки, у другому випадку особливо важливо уникати переохолодження. Також існує велика ймовірність головного болю та проблем із психікою.

Харчування дня: важливо максимально обмежити вживання солі та рідини. Також слід відмовитися від важкої їжі взагалі та м’яса — зокрема.

Стрижка дня: від стрижки слід утриматися — вона може спричинити втому, підвищити артеріальний тиск і, як наслідок, погіршити зір.

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Дачні роботи дня: час сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити практики, пов’язані з солоною водою, морськими каменями та мушлями, а також ворожити на картах Таро.

Сни дня: сни останніх ночей часто є пророчими — вони розповідають про приховані проблеми, про які ми можемо навіть не підозрювати.

Табу дня: не можна нікуди поспішати й метушитися — результат такої поведінки виявиться протилежним до очікуваного.

Цитата дня: «Усім великим змінам передує хаос» (Діпак Чопра).

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