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- Украина
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Стало известно, сколько НАТО выделит Украине в 2026 году
Союзники также намерены сохранить аналогичный уровень поддержки в 2027 году.
Страны-члены НАТО в 2026 году предоставят Украине 70 миллиардов евро военной помощи.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Средства будут направлены на поставки вооружения, подготовку украинских военных, техническое обеспечение и другие потребности Сил обороны.
В Генштабе отметили, что десятки тысяч украинских военнослужащих уже прошли подготовку в рамках программ, реализуемых государствами-членами Альянса. Координацию этих мероприятий обеспечивает Инициатива НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU).
Украинские защитники проходят обучение на полигонах стран Альянса по разным направлениям. В частности, они совершенствуют навыки ведения боевых действий, овладевают тактической медициной, противовоздушной обороной и работой с современным вооружением.
«Теперь Украина имеет единый координационный механизм поддержки. У нас есть необходимые способности, у нас есть экспертиза. Обучение, техническое обслуживание, снабжение оборудованием. И, конечно, помощь украинским силам благодаря оказанию им поддержки, чтобы они могли сосредоточиться на непосредственных боевых действиях», — отметил заместитель командующего NSATU генерал-майор Майк Келлер.
В свою очередь капитан Вооруженных сил Норвегии Петтер подчеркнул, что главная задача союзников состоит в качественной подготовке украинских военных, непосредственно участвующих в боевых действиях.
«Мы делаем абсолютно все, что можем, чтобы повысить уровень подготовки солдат», — сказал капитан Петтер.
Ранее сообщалось, что на фоне сомнений в надежности США Украина может стать незаменимой для обороны Европы благодаря боевому опыту, сильной армии и передовым военным технологиям.
Мы ранее информировали, что администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что использование $400 млн военной помощи Украине будет продолжаться до 2029 года.