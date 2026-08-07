Стало известно, сколько НАТО выделит Украине в 2026 году

НАТО выделяет помощь Украине / © Unsplash

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Страны-члены НАТО в 2026 году предоставят Украине 70 миллиардов евро военной помощи.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Средства будут направлены на поставки вооружения, подготовку украинских военных, техническое обеспечение и другие потребности Сил обороны.

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В Генштабе отметили, что десятки тысяч украинских военнослужащих уже прошли подготовку в рамках программ, реализуемых государствами-членами Альянса. Координацию этих мероприятий обеспечивает Инициатива НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU).

Украинские защитники проходят обучение на полигонах стран Альянса по разным направлениям. В частности, они совершенствуют навыки ведения боевых действий, овладевают тактической медициной, противовоздушной обороной и работой с современным вооружением.

«Теперь Украина имеет единый координационный механизм поддержки. У нас есть необходимые способности, у нас есть экспертиза. Обучение, техническое обслуживание, снабжение оборудованием. И, конечно, помощь украинским силам благодаря оказанию им поддержки, чтобы они могли сосредоточиться на непосредственных боевых действиях», — отметил заместитель командующего NSATU генерал-майор Майк Келлер.

В свою очередь капитан Вооруженных сил Норвегии Петтер подчеркнул, что главная задача союзников состоит в качественной подготовке украинских военных, непосредственно участвующих в боевых действиях.

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«Мы делаем абсолютно все, что можем, чтобы повысить уровень подготовки солдат», — сказал капитан Петтер.

Ранее сообщалось, что на фоне сомнений в надежности США Украина может стать незаменимой для обороны Европы благодаря боевому опыту, сильной армии и передовым военным технологиям.

Мы ранее информировали, что администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что использование $400 млн военной помощи Украине будет продолжаться до 2029 года.

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