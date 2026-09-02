Завершение войны в Украине Путин видит сокрушительным: политолог Фесенко ошеломил осенним сценарием

Путин говорит о возможном завершении войны, но параллельно с этим осуществляет эскалацию воздушных ударов. / © ТСН

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Во время сокрушительных российских атак по Украине глава Кремля Владимир Путин цинично заявил, что Россия якобы «двигается путем завершения украинского конфликта». Это его заявление стало вторым по счету с мая 2026 года. В то же время армия оккупантов продолжает серию непрерывных ударов по нашей стране.

Почему Путин делает такие заявления, которые кардинально противоположны действиям России, чего ждать Украине в ближайшее время после этих высказываний диктатора — об этом свое видение ситуации в комментарии для ТСН.ua выразил политолог Владимир Фесенко.

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«Когда Путин говорит о завершении войны, то он не говорит о мирных переговорах и переговорном пути окончания. Он говорит о завершении войны путем ее эскалации. Давайте вспомним, когда началась эскалация ударов по Киеву. После 9 мая. Сейчас похожая история. Речь идет не только о Донбассе, но и об эскалации воздушной войны. На мой взгляд, на данный момент нет никаких предпосылок для реальных продуктивных мирных переговоров. Подчеркиваю — никаких. Попытки возобновить мирные переговоры могут быть, но Россия, учитывая свое преимущество по баллистике и отсутствие у нас достаточных средств ПВО, делает ставку на эскалацию войны. Она будет эскалировать и до выборов в РФ и после них», — делает прогноз Владимир Фесенко.

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Война в Украине: когда появится «окно возможностей»

По его предположению, новое «окно возможностей» для реальных мирных переговоров будет не раньше конца зимы.

На вопрос о том, почему тогда Путин делает заявления о завершении войны, Фесенко отвечает так: «О завершении войны его просит Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди). До этого был Токаев (президент Казахстана). Путин должен был что-то отвечать. Эту формулу о том, что „Россия на пути к завершению войны“ — ее можно толковать по-разному. Кто-то хочет услышать, что завтра будет мир. Российскую пропаганду это тоже может устроить. А для „партии войны“ будет объяснение, что завершение войны — путём российской победы и только на российских условиях».

Кроме того, Владимир Фесенко прокомментировал новость о том, что лидер Китая Си Цзиньпинь пообещал усилить координацию по Украине для «политического урегулирования кризиса».

«Эти слова (о координации — Ред.) будут не пустыми тогда, когда будет конкретика, когда будет ответ на вопрос о том, а как они будут координировать. Когда мы будем знать ответы, тогда это будет не абстрактное желание прекратить войну. Напомню, Китай выдвигал как минимум два мирных плана, позиции — они были очень абстрактными. Два года назад, в 2024 году, Китай направлял своего спецпредставителя для переговоров. В данном случае речь идет тоже об абстрактном заявлении. Я не исключаю, что будут попытки подключить Китай к мирным переговорам, но он, по экспертов, которые специализируются на Китае, не будет подключаться к реальным переговорам, если там не будет гарантий положительного результата», — оценивает ситуацию Фесенко.

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При этом он добавляет, что Китай может реально подключиться в двух случаях: «Если у России будут планы начать военные действия через Беларусь. Китай может подключиться, чтобы помешать этому. Почему? Сыграют роль экономические интересы Китая. Ему не нужны боевые действия на территории Беларуси. Она является важным транспортным хабом в торговле Китая с Европой. Еще одна причина — если Кремль захочет осуществить эскалацию войны уже против Европы. Если это будут только страны Балтии, Китай, возможно, вмешиваться не будет. Интересам Китая не будут отвечать серьезные атаки против других европейских стран».

Резюмируя Фесенко говорит, что в зимний период Украина с большой вероятностью войдет в состоянии войны.

«Но теоретически может произойти и такое — что-нибудь случится, что повлияет на Путина. Пока оснований для переговоров не усматривается. Что касается истощения в течение 2027 года, то оно возможно. Но не только в России, но и со стороны Украины», — говорит он.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день единственным направлением потенциального переговорного процесса является вопрос о боевых действиях на Черном море.

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«В этом вопросе большая заинтересованность других стран. В первую очередь — Турции. Такое возможно», — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Буданов сделал важное заявление о переговорах между Украиной и РФ. Руководитель ОП Кирилл Буданов признал, что переговорный процесс пока находится на паузе, но его планируют «оживить».

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