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Неизвестно, захочет ли Трамп накануне промежуточных выборов в Конгресс возобновлять переговоры с Россией об урегулировании войны.

Неизвестно, захочет ли Трамп накануне промежуточных выборов в Конгресс возобновлять переговоры с Россией об урегулировании войны. / © ТСН.ua

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
6 мин

Путин не хочет окончания войны: Европа должна прекратить оглядываться на Трампа, увеличив давление на Россию

Трамп все еще уверен, что Путин стремится заключить соглашение. Но неизвестно, захочет ли президент США инвестировать остатки своего политического капитала в урегулирование накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Автор публикации
Фото автора: Кристина Зеленюк Кристина Зеленюк
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Россия не согласится на остановку огня по линии фронта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что Москва продолжит добиваться целей, поставленных Путиным еще в июне 2024 года. ТСН.ua уже писал, что речь идет о требованиях, озвученных главой Кремля на расширенной коллегии российского МИДа в преддверии саммита мира в Швейцарии два года назад.

Это, напомним, не только выход Сил обороны Украины из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Путин незаконно записал в российскую конституцию, но и международное признание оккупированных украинских территорий частью РФ, отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление за Украиной нейтрального и внеблокового статуса, ограничение численности ВСУ и т.д.

В ходе встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп повторил, что Путин хочет закончить войну и заключить соглашение. А президент Финляндии Александр Стубб, еще несколько месяцев назад призывавший начинать переговоры с Россией, считает, что давление на Путина нужно продолжать, а затем сесть за стол переговоров. В то же время, как пишет Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, Путин не просто отвергает призывы к мирным переговорам, но и готовится к эскалации войны в ближайшие месяцы.

На чем основывается оптимизм Трампа, и собираются ли европейцы говорить с Путиным? Читайте в материале ТСН.ua.

Переговоры с Путиным: США сменили позицию

В преддверии саммита НАТО в Анкаре Трамп в очередной раз поговорил с Путиным по телефону. Как сообщил тогда помощник главы Кремля Ушаков, президент США заявил о готовности содействовать поиску мирных решений для завершения войны. Для этого спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер будут продолжать попытки урегулирования. Их уже давно ждут с первым визитом в Киев. В Кремле говорят, что они должны приехать и в Москву. Но все это затягивается уже несколько месяцев.

В тот же день Дональд Трамп по телефону поговорил и с Владимиром Зеленским, после чего заявил, что «мы гораздо ближе к урегулированию, чем люди осознают». Уже на саммите НАТО в Анкаре во время встречи с украинским президентом Трамп выразил уверенность, что Путин хочет заключить соглашение, анонсировав еще один разговор с главой Кремля. Впрочем, она еще не состоялась. В Москве это объяснили занятостью президента США после всех мер в Турции. В то же время пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил:

«Мы видим некоторые ошибки администрации Белого дома, что путем эскалации, военного давления можно способствовать переходу к мирному урегулированию. Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в определенной степени — мы не можем точно сказать, в какой именно, но приведет к тому, что нам придется создавать большую зону безопасности, большую буферную зону».

В Кремле в последнее время постоянно апеллируют к «духу Анкориджа» — каким-то договоренностям Трампа и Путина во время их саммита на Аляске в августе 2025 года. В июне между госсекретарем Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым даже произошла заочная перепалка. Москва прямо обвинила Вашингтон фактически в срыве договоренностей, достигнутых на Аляске, требуя прояснить ситуацию по поводу роли США в урегулировании войны.

ТСН.ua уже неоднократно писал, что речь вероятно об устном согласии Трампа или его делегации на выход Сил обороны Украины из Донбасса для начала переговоров о прекращении огня. На это не раз прямо указывали западные эксперты. Президент Зеленский также заявлял, что американская сторона связывала предоставление Киеву гарантий безопасности в обмен на выход украинской армии из Донбасса. Правда, каким образом в администрации Трампа хотели этого достичь, если Путин не уступает свои требования с июня 2024 года — а это, в частности, выход украинской армии из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей — неизвестно.

Однако через год после саммита Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 года произошли два ключевых события.

Во-первых, США начали очередную войну против Ирана, которую не могут ни выиграть, ни завершить. Это пошатнуло позиции администрации Трампа как внутри самих Соединенных Штатов, так и на международной арене, в частности изменив тон общения Вашингтона с европейскими союзниками на более дружелюбный.

Во-вторых, силы обороны Украины смогли перехватить инициативу на поле боя, а украинские дальнобойные санкции продолжают работать по российским объектам нефтепереработки. Кремль до сих пор не может справиться с острым топливным кризисом, который начался в конце мая с временно оккупированного Крыма, распространившись на всю Россию.

Как отмечает президент Совета по международным отношениям (CFR) Майкл Фроман, Киев во многих отношениях стал главным победителем в Анкаре. Кроме объявления о предоставлении лицензии на производство ракет-перехватчиков в системы ПВО Patriot, Украина больше чем Гренландия, Венесуэла или Иран была центральной темой саммита. Еще в прошлом году, по его словам, Трамп расстилал красную дорожку для Путина на Аляске, а уже сегодня рассыпается в комплиментах в адрес Зеленского.

«Трамп любит победителей. В прошлом году, казалось, он думал, что это неизбежно будет Путин. За последний год Украина проделала выдающуюся работу. Теперь украинцев воспринимают не только как держащихся, но и побеждающих», — считает Майкл Фроман.

Европа в ожидании: захочет ли Трамп рисковать

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Путин остановит войну и начнет переговоры, если почувствует, что российская общественность настроена против войны.

«И именно это мы сейчас видим. Так что мое послание — продолжать давление, а потом сесть за стол переговоров. Я все еще считаю, что лучшим решением является прекращение огня», — заявил президент Финляндии.

Эта формула приведения России за стол переговоров хорошо известна. Однако ее реализация зависит не только от героизма сил обороны Украины. В условиях, когда уже более года администрация США больше не оказывает военной и финансовой помощи Украине — это делают европейские союзники, Канада и другие — Европа наконец-то прекратит постоянно оглядываться на США и начать реально повышать цену продолжения войны для Путина, который до сих пор считает, что время на его стороне.

Reuters, ссылаясь на человека, знакомого с обсуждениями в Кремле, сообщил, что Путин пытается добиться своей ключевой промежуточной цели — захвата Донбасса. Также недавно глава Кремля упрекнул группу советников, предлагавших компромисс на основе прекращения огня вдоль нынешней линии фронта. Как видим, Путин, готовясь к мобилизации после выборов в Госдуму в конце сентября, продолжает игнорировать глубокие экономические проблемы, дефицит горючего по всей России и огромные военные потери. Как отмечает американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS), с февраля 2022 года российские военные потери составили 1,4 млн, погибшими — до 450 тыс.

Действительно, единственный западный лидер, с которым готов говорить Путин, — это президент США. Однако неизвестно, захочет ли Трамп инвестировать остатки своего политического рейтинга, который пошатнула очередная война против Ирана, в попытки продолжения урегулирования войны России против Украины накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Ведь соцопросы свидетельствуют, что республиканцы теряют большинство в Палате представителей.

Европа же тем временем даже не определилась с кандидатурой переговорщика с Россией, несмотря на многочисленные разговоры. Более того, в воскресенье, 12 июля, послы стран-членов ЕС не договорились о 21-м пакете санкций против России, который необходимо утвердить до 15 июля. В частности, нет единства относительно запрета на въезд в ЕС россиян, принимавших участие в войне против Украины. Также стало известно, что патриарх РПЦ Кирилл и основатель «Лукойла» Алекперов исключен из 21-го пакета санкций.

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