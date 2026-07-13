Камалия после развода сорвала вторую свадьбу с состоятельным бизнесменом и шокировала причинами

Камалия

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Украинская певица Камалия поделилась неожиданными подробностями личной жизни после развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Артистка призналась, что после разрыва с экс-супругом через месяц у нее появился новый состоятельный поклонник, который даже сделал предложение ей. Имени мужа певица не называет, однако говорит, что сначала была готова выйти замуж во второй раз. Впрочем, со временем она поняла, что такие отношения без будущего.

По словам Камалии, больше всего ее насторожило отношение избранника к ее дочерям и чрезмерная ревнивость. Мужчина хотел, чтобы певица постоянно находилась рядом с ним, в то время как она не была готова жертвовать общением с детьми. Артистка предлагала формат гостевого брака, однако такой вариант ее возлюбленного категорически не устраивал.

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«Мы общаемся. Я сейчас закрылась от всех мужчин. Да, он мне нравится. Мне же делали предложение после развода. Уже вот этот клип „Ніжно“. Я сначала согласилась и сказала „нет“. Увидела, что он очень ревнив и владелец. Ревновал к детям, к Захуру. Я поняла, что если выйду замуж, то не смогу видеть нормально своих детей, воспитывать их. Была согласна на гостевой брак, но он был не согласен. Ему нужно, чтобы я 24/7 была рядом. У нас были недоразумения», — рассказала певица в проекте «Очі в очі».

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия вспомнила еще один болезненный эпизод того периода. По ее словам, в отношения вмешалась близкая подруга Светлана Голинская, с которой они дружили около 20 лет. Артистка убеждена, что между женщиной и ее ухажером завязались отношения, хотя сначала подруга объясняла их общение исключительно бизнесом. Та же Светлана раньше все обвинения со стороны звезды опровергала.

«Мне звонят общие друзья и говорят: „А ты знаешь, что Светлана с твоим поклонником уехала в Одессу вдвоем“. Я ей звоню. Она долго не берет трубку. Потом я ей пишу: „Ты моя подруга. Почему я ничего не знаю и узнаю от других людей? Как это понимать? У тебя с ним отношения?“ Она пишет: „Да, отношения — бизнес“», — поделилась Камалия.

Напомним, Камалия и Мохаммад Захур официально объявили о разводе 2023 после 20 лет брака. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили теплые отношения и вместе воспитывают двух дочерей — Арабеллу и Мирабеллу. А недавно семья показывалась на совместном отдыхе за границей.

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