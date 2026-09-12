Курс валют на субботу, 12 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © Национальный банк Украины

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Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 12 сентября. Перед выходными доллар упал в цене на 9 коп. Евро потерял 23 коп. Злотый — уменьшился на 6 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,55 (-9 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,76 (-23 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,98 (-6 коп.).

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 14 сентября. После выходных доллар и евро немного потеряют в цене.

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