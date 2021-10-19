Виновница смертельного ДТП Зайцева ведет себя так, как будто готовится выйти на свободу досрочно

Зайцева читает книги, участвует в культурно-массовых мероприятиях и работает в одном из цехов.
В Покровском исправительном центре №79, где виновница смертельной аварии в Харькове Елена Зайцева отбывает наказание, рассказывают, что она ведет себя образцово. Такое поведение девушки может свидетельствовать о том, что она хочет выйти на свободу досрочно.
"Специально или нет, но в тюрьме Зайцева ведет себя так, как осужденные, которые готовятся выйти на свободу досрочно — без нарушений порядка, читает книги, участвует в культурно-массовых мероприятиях и работает в одном из цехов", — рассказали в комментарии "Сегодня ".
В Государственной уголовно-исполнительной службе добавляют, что Зайцева уже долгое время "ведет себя образцово".
Адвокат потерпевших Лариса Матвеева отметила, чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, Зайцева должна отбыть не менее половины срока.
"Чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, она должна отбыть минимум половину срока. Но в моем понимании такие вопросы не могут решаться без возмещения причиненного ущерба", — сказала она.
И добавляет, что хорошие отзывы должны быть подкреплены реальными делами.
"Например, чтобы пыталась компенсировать причиненный вред. Когда мы направляли запрос, с помощью которого хотели узнать о том, почему же от Зайцевой приходит так мало денег (потерпевшие получают от нее по 30-40 грн раз в два месяца. — Авт.), то получили ответ. Зайцева отказалась раскрывать информацию, считает ее конфиденциальной ", — добавила она.
Напомним
Жуткая авария произошла вечером 18 октября 2017-го в Харькове. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была студентка Елена Зайцева, врезался в Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек: пятеро погибли на месте, а шестая жертва аварии скончалась после недельной комы.
Зайцеву сначала взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Ее семья обнародовала обращение к семьям всех пострадавших и погибших, в котором извинилась за дочь и предложила материальную помощь.
Также суд арестовал другого участника ДТП Геннадия Дронова. Следователи заявили, что водитель Volkswagen поехал на желтый цвет светофора, что могло стать одной из причин столкновения.
В конце концов, 27 февраля 2019 обоим водителям суд вынес приговор — 10 лет за решеткой. Оба осужденных за смертельное ДТП в Харькове пытались добиться оправдания в Верховном суде. Однако он не удовлетворил жалобы на приговоры.