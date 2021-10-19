Виновница смертельного ДТП Зайцева ведет себя так, как будто готовится выйти на свободу досрочно

Виновница смертельного ДТП Зайцева ведет себя так, как будто готовится выйти на свободу досрочно

Зайцева читает книги, участвует в культурно-массовых мероприятиях и работает в одном из цехов.

В Покровском исправительном центре №79, где виновница смертельной аварии в Харькове Елена Зайцева отбывает наказание, рассказывают, что она ведет себя образцово. Такое поведение девушки может свидетельствовать о том, что она хочет выйти на свободу досрочно.

"Специально или нет, но в тюрьме Зайцева ведет себя так, как осужденные, которые готовятся выйти на свободу досрочно — без нарушений порядка, читает книги, участвует в культурно-массовых мероприятиях и работает в одном из цехов", — рассказали в комментарии "Сегодня ".

В Государственной уголовно-исполнительной службе добавляют, что Зайцева уже долгое время "ведет себя образцово".

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева отметила, чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, Зайцева должна отбыть не менее половины срока.

"Чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, она должна отбыть минимум половину срока. Но в моем понимании такие вопросы не могут решаться без возмещения причиненного ущерба", — сказала она.

И добавляет, что хорошие отзывы должны быть подкреплены реальными делами.

"Например, чтобы пыталась компенсировать причиненный вред. Когда мы направляли запрос, с помощью которого хотели узнать о том, почему же от Зайцевой приходит так мало денег (потерпевшие получают от нее по 30-40 грн раз в два месяца. — Авт.), то получили ответ. Зайцева отказалась раскрывать информацию, считает ее конфиденциальной ", — добавила она.

Напомним

Жуткая авария произошла вечером 18 октября 2017-го в Харькове. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была студентка Елена Зайцева, врезался в Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек: пятеро погибли на месте, а шестая жертва аварии скончалась после недельной комы.

Зайцеву сначала взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Ее семья обнародовала обращение к семьям всех пострадавших и погибших, в котором извинилась за дочь и предложила материальную помощь.

Также суд арестовал другого участника ДТП Геннадия Дронова. Следователи заявили, что водитель Volkswagen поехал на желтый цвет светофора, что могло стать одной из причин столкновения.

В конце концов, 27 февраля 2019 обоим водителям суд вынес приговор — 10 лет за решеткой. Оба осужденных за смертельное ДТП в Харькове пытались добиться оправдания в Верховном суде. Однако он не удовлетворил жалобы на приговоры.

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