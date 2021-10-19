Винуватиця смертельної ДТП Зайцева поводиться так, як ніби готується вийти на свободу достроково

Винуватиця смертельної ДТП Зайцева поводиться так, як ніби готується вийти на свободу достроково

Зайцева читає книги, бере участь в культурно-масових заходах і працює в одному з цехів.

В Покровському виправному центрі №79, де винуватиця смертельної аварії у Харкові Олена Зайцева відбуває покарання, розповідають, що вона поводиться зразково. Така поведінка дівчини може свідчити про те, що вона хоче вийти на свободу достроково.

"Спеціально чи ні, але в тюрмі Зайцева поводиться так, як засуджені, які готуються вийти на свободу достроково - без порушень порядку, читає книги, бере участь в культурно-масових заходах і працює в одному з цехів", - розповіли у коментарі "Сегодня".

В Державній кримінально-виконавчій службі додають, що Зайцева уже довгий час "поводиться зразково".

Адвокат потерпілих Лариса Матвєєва зазначила, аби клопотати про дострокове звільнення, Зайцева має відбути щонайменше половину терміну.

"Щоб клопотати про дострокове звільнення, вона повинна відбути мінімум половину терміну. ​​Але в моєму розумінні такі питання не можуть вирішуватися без відшкодування заподіяної шкоди", - сказала вона.

Та додає, що хороші відгуки повинні бути підкріплені реальними справами.

"Наприклад, щоб намагалася компенсувати заподіяну шкоду. Коли ми направляли запит, за допомогою якого хотіли дізнатися про те, чому ж від Зайцевої приходить так мало грошей (потерпілі отримують від неї по 30-40 грн раз в два місяці. - Авт.), то отримали відповідь. Зайцева відмовилася розкривати інформацію, вважає її конфіденційною ", - додала вона.

Нагадаємо:

Моторошна аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017-го в Харкові. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався в Volkswagen. Внаслідок аварії загинули шість осіб: п'ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.

Зайцеву спочатку взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Її родина оприлюднила звернення до сімей всіх постраждалих і загиблих, в якому попросила вибачення за дочку і запропонувала матеріальну допомогу.

Також суд заарештував іншого учасника ДТП Геннадія Дронова. Слідчі заявили, що водій Volkswagen поїхав на жовтий колір світлофора, що могло стати однією з причин зіткнення.

Зрештою, 27 лютого 2019 року обом водіям суд виніс вирок — 10 років за ґратами. Обидва засуджених за смертельну ДТП в Харкові намагалися домогтися виправдання у Верховному суді. Однак він не задовольнив скарги на вироки.

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