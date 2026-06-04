Участница ужасного ДТП Зайцева: когда сможет сесть снова за руль и как платит 400 гривен матери погибшего

Елене Зайцевой было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, мать одного из погибших в ДТП получает от нее мизерные суммы. / © ТСН

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Через год, четыре месяца и несколько дней истечет 10-летний срок заключения для участницы самого резонансного ДТП времен независимости Украины — для харьковчанки Елены Зайцевой. Как известно, по данным следствия, 18 октября 2017 на оживленном перекрестке в центре Харькова автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого была 20-летняя студентка Елена Зайцева, на большой скорости столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением другого человека — Геннадия Дронова. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов.

Определенное время Елена Зайцева отбывала наказание в Покровском исправительном центре №79 Днепропетровской области, а впоследствии ее перевели в одно из исправительных учреждений на Сумщине.

По данным источников ТСН.ua в пенитенциарной системе, недавно Елена Зайцева обращалась с ходатайством об условно-досрочном освобождении (осужденные имеют такое право, если отбыли большую часть наказания и при этом имеют хорошее поведение), но ей было отказано в этом. Иными словами, по данным наших источников, существует вероятность того, что Зайцева якобы отбудет полный срок — 10 лет и может освободиться 18 октября 2027 года.

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Елена Зайцева во время одного из судебных заседаний

«Она обращалась с ходатайством об условно-досрочном освобождении, имея при этом хорошее поведение. Но это ходатайство не было удовлетворено. Зайцева ходила на «промку» (промышленная зона на территории учреждения исполнения наказаний), работала. Имела неплохое поведение. Женщины там занимаются в том числе производством чехлов для одежды», — говорит наш источник.

Проверяя достоверность или недостоверность этой информации, ТСН.ua обратился за комментарием к адвокату, которая недавно представляла интересы Зайцевой в суде. Но защитница сообщила, что руководствуется адвокатской тайной, потому оставила вопрос без ответов.

Как выяснил ТСН.ua, некоторое время назад учреждение, куда перевели Зайцеву, посещали с мониторинговым визитом специалисты представительства Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Сумской области.

«В этом учреждении с мониторинговым визитом были мои коллеги. Могу сказать, что условия там меняются к лучшему. Раньше я работала в органах прокуратуры, бывала там по рабочим вопросам, прошел уже определенный период, и я вижу, какие там происходят изменения. Безусловно, есть недостатки, но в целом условия нормальные. Кстати, там содержатся многие женщины, осужденные за ДТП — красивые, умные, с образованием, но, к сожалению, совершившие преступления и, соответственно, отбывающие наказание и имеющие большие сроки. До 10 лет. Насколько известно, там шили гостиничные тапочки, лежанки для кошек и собак. Когда мы осуществляем такие визиты, вместе с нами присутствуют специалисты, которые проверяют договоры о работе, проверяют факты оплаты работы. В большинстве своем осужденные проявляют желание работать, принудительный труд запрещен», — рассказала нам представительница Уполномоченного по правам человека в Сумской области Татьяна Мироненко.

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Зайцевой после ДТП могут запретить управлять даже самокатом

Кроме того, как известно, в приговоре Киевского районного суда Харькова было отмечено, что Зайцева приговорена не только к 10 годам тюрьмы, но и лишена права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Как разъяснила в комментарии для ТСН.ua адвокат Лариса Матвеева, представлявшая интересы потерпевших в этом деле, такой срок добавляется к основному наказанию (ч.3 ст. 55 УКУ).

«То есть плюс 3 года после отбывания наказания (другими словами, в течение трех лет после освобождения может действовать запрет на управление транспортом — Ред.)», — говорит Лариса Матвеева. И уточняет, что срок отбывания наказания имеет отсчет со дня фактического задержания.

В свою очередь, в департаменте патрульной полиции Нацполиции нам сообщили, что нередки случаи, когда полицейские выявляют лиц, которые лишены судом права управлять транспортом, но нарушают этот запрет.

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«Запрет на управление транспортом — он начинает действовать с первого дня после освобождения. Теоретически лицо может обращаться по поводу уменьшения этого срока, но на практике этого, как правило, не происходит. Лицо, которое было лишено судом права управления транспортом, должно сдать экзамен», — говорит бывший глава государственной пенитенциарной службы Украины, а ныне адвокат Сергей Старенький.

Учитывая то, что недавно, например, Хмельницкий апелляционный суд признал транспортным средством в частности электрический самокат, теперь запрет на управление транспортными средствами может касаться и тех, кто имеет такой приговор и при этом намерен передвигаться с помощью самокатов.

Также, как эксперт в сфере системы исполнения наказаний, Сергей Старенький добавляет: «Лицо освобождается в тот день, когда истекает срок. Осужденный или осужденная собирает свои вещи, сдает то, что принадлежит колонии. К примеру, постельное белье. Если у человека есть заработанные деньги, то они ему выдаются. Если у человека нет денег, а нужно ехать в другой населенный пункт, то после соответствующего заявления учреждение может обеспечить деньгами на билет. Как правило, лицо освобождается в первой половине дня».

400 гривен от Зайцевой

Мать мужчины, который среди других в том ДТП, Светлана Виниченко, в комментарии для ТСН.ua сообщила, что в прошлые годы получала от Зайцевой мизерные суммы в рамках огромной денежной компенсации, которую присудил суд. В прошлые годы эти, унизительные, по ее мнению, суммы колебались от 30-40 гривен до 995 гривен.

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«Последние недели две я настраивалась обратиться к адвокату, чтобы узнать, не освободили ли Зайцеву. Но вчера (2 июня) мне поступило чуть больше 400 гривен из Никополя (Днепропетровская область, где раньше Зайцева отбывала наказание — Ред.). Я удивилась тому, почему деньги поступили оттуда. Может, ее уже отпустили?», — говорит Светлана Виниченко.

И добавила: «Не было даже никакой паршивой смски (за все эти годы). Ничего. Сегодня у детей свадьба была, а она вчера «подарок» сделала…».

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