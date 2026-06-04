Трампу связывают руки по поводу войны: против него пошли даже свои, приняли резолюцию

Дональд Трамп / © Associated Press

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Палата представителей США приняла резолюцию против войны с Ираном — впервые четверо республиканцев поддержали демократов по вызову Трампа.

Об этом пишет CNN.

Законодатели Палаты представителей приняли инициативу, призванную вынудить президента США Дональда Трампа завершить войну с Ираном. Это стало победой демократов и сторонников строгого соблюдения Конституции, заявляющих, что этот конфликт является незаконным без прямого одобрения Конгресса.

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Голосование завершилось с результатом 215 против 208.

Четверо республиканцев — конгрессмены Томас Масси из Кентукки, Брайан Фицпатрик из Пенсильвании, Том Барретт из Мичигана и Уоррен Дэвидсон из Огайо — присоединились к демократам и поддержали эту инициативу.

«Этот шаг имеет преимущественно символическое значение, ведь до сих пор идут споры относительно того, имеет ли такая инициатива — так называемая параллельная резолюция — силу закона. И Трамп, наверное, будет оспаривать ее силу, даже если ее также примет Сенат, куда она идет дальше», — отмечают журналисты.

И все же это голосование стало важным событием в политической борьбе вокруг войны с Ираном: Конгресс официально зафиксировал свою позицию, осудив продолжающийся уже более трех месяцев конфликт, пошатнул мировую экономику и до сих пор не имеет очевидного завершения.

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Война в Иране — последние новости

Дональд Трамп заявил об успешном ходе переговоров по Ирану. По его словам, первые результаты процесса могут появиться уже в эти выходные. Вашингтон рассматривает дипломатический путь как приоритетный, поскольку мирное соглашение позволит избежать массовых жертв.

В последние дни ситуация вокруг Ирана снова резко обострилась. США заявили об ударах по иранским военным объектам после новых атак Тегерана на цели в Кувейте и Бахрейне.

К слову, Иран нанес ракетно-дроновый удар по международному аэропорту Кувейта. Из-за атаки работу аэропорта временно приостанавливали, рейсы перенаправлялись в другие аэропорты, есть погибшие и раненые.

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