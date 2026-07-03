Германия готовится к нападению: Писториус рассказал о своих запасах и о том, при чём здесь Украина

Министр обороны Германии Борис Писториус / © Getty Images

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Германия готовится к возможному нападению, а правительственные чиновники уже создают личные продовольственные запасы на случай начала боевых действий.

О готовности страны к чрезвычайным ситуациям рассказал министр обороны Борис Писториус в интервью изданию Der Spiegel.

Глава министерства обороны Германии признался, что вместе с женой заранее позаботился о запасах продовольствия и питьевой воды, которых семье без проблем хватит на несколько дней автономного проживания.

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«Мы с женой без проблем смогли бы прокормиться на несколько дней. В первую очередь мы позаботились о достаточном запасе воды», — рассказал журналистам Писториус.

Чиновник подчеркнул, что его предыдущие публичные призывы к населению быть готовым к войне были направлены на то, чтобы встряхнуть общество и заставить граждан осознать реальность современных угроз. По словам Писториуса, сейчас Бундесвер готовится к оборонительной войне, в частности внедряет технологии беспилотников и перенимает боевой опыт Украины, чтобы никто не осмелился напасть на страну.

Кроме того, министр обороны отметил, что российская агрессия против Украины, вероятно, вступила в решающую фазу. В связи с этим Германия выделяет около 12 миллиардов евро, которые станут вкладом страны в рамках масштабного пакета помощи от НАТО общей стоимостью 40 миллиардов евро.

Вероятное нападение РФ на страны НАТО — что известно

США проинформировали Варшаву о подготовке Кремлем провокаций против Польши, которые могут выразиться в виде ракетных ударов, атак дронов на инфраструктуру или даже наземного прорыва границы. По данным источников, инцидент ожидается уже в ближайшие месяцы, а его целью может быть принуждение Польши к активации систем ПВО или создание пограничного конфликта с участием российских или белорусских военных.

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Кроме того, Эстония, Латвия и Литва разрабатывают план эвакуации 400 000 человек на случай нападения со стороны России. Страны Балтии уже давно предупреждают своих партнеров по НАТО о потенциальной российской агрессии. Все из-за недавних кибератак, дезинформационных кампаний и нарушений их воздушного пространства российскими истребителями и беспилотниками.

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