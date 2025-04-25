ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
3 хв

Юрист, кухар чи снайпер.: топ-10 вакансій у ДШВ

Звернення до центру рекрутингу не зобов’язує йти на військову службу: відмовитися від пропозиції можна на будь-якому етапі до підписання контракту.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Український центр безпеки та співпраці разом із 2 Центром рекрутингу Десантно-штурмових військ розповідає про різноманітні бойові та небойові вакансії в ДШВ.

  1. Фахівець із 3D-моделювання та дизайну

Шукають людину, яка вміє створювати 3D-моделі і вільно володіє Blender, 3ds Max, Maya або аналогічними програмами.

Потрібно буде створювати 3D-моделі для компонентів дронів (обтічники, камери, бойові модулі, кріплення), готувати їх до друку, обслуговувати 3D-принтери.

  1. Оператор БПЛА

ДШВ потребують операторів, які керуватимуть різноманітними дронами, основні вимоги: вмотивованість та готовність навчатися.

Потрібно буде керувати безпілотними авіаційними комплексами, відстежувати технічні показники БПЛА, виконувати розвідувальні місії та ударні місії по визначених цілях з високою точністю, проводити зйомки місцевості, аналізувати та обробляти дані.

  1. Стрілець-снайпер

Вакансія доступна за спецконтрактом «18-24» (контракт на один рік для людей 18-24 років, передбачає виплату 1 млн гривень та ряд соціальних пільг).

Серед обов’яків: вражати пріоритетні цілі, працювати на середніх і дальніх дистанціях із високою точністю, вести контрснайперську боротьбу, спостереження і розвідку.

  1. Офіцер юридичної служби

Вакансія для тих хто має звання офіцера та ступінь магістра або спеціаліста за спеціальністю «право».

Потрібно перевіряти проєкти наказів та інші документи на відповідність законам, вести претензійно-позовну роботу, представляти інтереси військової частини в судах, відповідати на запити від адвокатів і правоохоронців, перевіряти службові розслідування та консультувати військовослужбовців.

  1. Спеціаліст з BetaFlight та INAV

Для цієї вакансії достатньо мати практичні навички у відповідній сфері, вміти паяти і мати готовність навчатися і працювати в команді.

Серед обов’язків: налаштування прошивки BetaFlight та INAV для стабільного польоту, оптимізація PID-регуляторів, фільтрів та автопілота для різних типів БПЛА налаштування режимів польоту (Acro, Angle, Horizon, GPS Hold, RTH) інтеграція телеметрії та FPV-систем для операторів, захист зв’язку та сигналів від засобів РЕБ (глушіння, перехоплення), випробування та налагодження безпілотників перед бойовим використанням.

  1. Командир відділення зв’язку, радіотелефоніст

Потрібно розгортати засоби і системи зв’язку, готувати їх до роботи, підтримувати справність, діагностувати технічний стан, а також взаємодіяти з іншими підрозділами для забезпечення ефективної роботи систем.

Перевагу надаватимуть кандидатам, які мають технічну чи профільну освіту або спеціальну підготовку, а також досвід роботи в галузі інформаційно-телекомунікаційних систем.

  1. Кухар

Вакансія для фізично витривалих людей із досвідом роботи кухарем або профільною освітою.

Потрібно буде планувати меню з урахуванням польових умов і наявних продуктів, готувати для військових збалансовану та поживну їжу, стежити за зберіганням продуктів і чистотою на кухні.

  1. Оператор поста РЕБ

Шукають людей, які будуть виявляти та аналізувати сигнали противника, оцінювати рівень загрози від ворожих засобів зв’язку і БПЛА, вести радіоелектронну розвідку, засобами РЕБ глушити зв’язок противника.

Досвід військової служби буде перевагою, але можна і без нього. Головне — бажання вчитися.

  1. Стрілець

Ще одна вакансія для вмотивованої молоді за однорічним спецконтрактом «18-24». Шукають людей, які готові брати участь у бойових діях і навчитися стріляти з вогнепальної зброї і доглядати за нею, володіти різноманітними навичками орієнтації на місцевості та геолокаційними приладами.

Основне завдання на посаді — знищувати живу силу противника.

  1. Командир відділення безпілотних авіаційних комплексів

Шукають людину, яка організує роботу відділення безпілотних авіаційних комплексів, буде координувати дії членів екіпажів, зможе забезпечити високий рівень дисципліни та порядку в підрозділі, а також братиме участь у плануванні та організації застосування БпАК взаємодія з суміжними підрозділами.

Щоб дізнатися детальну інформацію про вакансії, можна звернутися до рекрутерів через сайт, за телефоном 068 552 5925 або офлайн за адресою: Житомир, вул. Київська, 2.

Звернення до центру рекрутингу не зобов’язує йти на військову службу: відмовитися від пропозиції можна на будь-якому етапі до підписання контракту.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie