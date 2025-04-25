Юрист, кухар чи снайпер.: топ-10 вакансій у ДШВ

ЗСУ / © Associated Press

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Український центр безпеки та співпраці разом із 2 Центром рекрутингу Десантно-штурмових військ розповідає про різноманітні бойові та небойові вакансії в ДШВ.

Фахівець із 3D-моделювання та дизайну

Шукають людину, яка вміє створювати 3D-моделі і вільно володіє Blender, 3ds Max, Maya або аналогічними програмами.

Потрібно буде створювати 3D-моделі для компонентів дронів (обтічники, камери, бойові модулі, кріплення), готувати їх до друку, обслуговувати 3D-принтери.

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Оператор БПЛА

ДШВ потребують операторів, які керуватимуть різноманітними дронами, основні вимоги: вмотивованість та готовність навчатися.

Потрібно буде керувати безпілотними авіаційними комплексами, відстежувати технічні показники БПЛА, виконувати розвідувальні місії та ударні місії по визначених цілях з високою точністю, проводити зйомки місцевості, аналізувати та обробляти дані.

Стрілець-снайпер

Вакансія доступна за спецконтрактом «18-24» (контракт на один рік для людей 18-24 років, передбачає виплату 1 млн гривень та ряд соціальних пільг).

Серед обов’яків: вражати пріоритетні цілі, працювати на середніх і дальніх дистанціях із високою точністю, вести контрснайперську боротьбу, спостереження і розвідку.

Офіцер юридичної служби

Вакансія для тих хто має звання офіцера та ступінь магістра або спеціаліста за спеціальністю «право».

Потрібно перевіряти проєкти наказів та інші документи на відповідність законам, вести претензійно-позовну роботу, представляти інтереси військової частини в судах, відповідати на запити від адвокатів і правоохоронців, перевіряти службові розслідування та консультувати військовослужбовців.

Спеціаліст з BetaFlight та INAV

Для цієї вакансії достатньо мати практичні навички у відповідній сфері, вміти паяти і мати готовність навчатися і працювати в команді.

Серед обов’язків: налаштування прошивки BetaFlight та INAV для стабільного польоту, оптимізація PID-регуляторів, фільтрів та автопілота для різних типів БПЛА налаштування режимів польоту (Acro, Angle, Horizon, GPS Hold, RTH) інтеграція телеметрії та FPV-систем для операторів, захист зв’язку та сигналів від засобів РЕБ (глушіння, перехоплення), випробування та налагодження безпілотників перед бойовим використанням.

Командир відділення зв’язку, радіотелефоніст

Потрібно розгортати засоби і системи зв’язку, готувати їх до роботи, підтримувати справність, діагностувати технічний стан, а також взаємодіяти з іншими підрозділами для забезпечення ефективної роботи систем.

Перевагу надаватимуть кандидатам, які мають технічну чи профільну освіту або спеціальну підготовку, а також досвід роботи в галузі інформаційно-телекомунікаційних систем.

Кухар

Вакансія для фізично витривалих людей із досвідом роботи кухарем або профільною освітою.

Потрібно буде планувати меню з урахуванням польових умов і наявних продуктів, готувати для військових збалансовану та поживну їжу, стежити за зберіганням продуктів і чистотою на кухні.

Оператор поста РЕБ

Шукають людей, які будуть виявляти та аналізувати сигнали противника, оцінювати рівень загрози від ворожих засобів зв’язку і БПЛА, вести радіоелектронну розвідку, засобами РЕБ глушити зв’язок противника.

Досвід військової служби буде перевагою, але можна і без нього. Головне — бажання вчитися.

Стрілець

Ще одна вакансія для вмотивованої молоді за однорічним спецконтрактом «18-24». Шукають людей, які готові брати участь у бойових діях і навчитися стріляти з вогнепальної зброї і доглядати за нею, володіти різноманітними навичками орієнтації на місцевості та геолокаційними приладами.

Основне завдання на посаді — знищувати живу силу противника.

Командир відділення безпілотних авіаційних комплексів

Шукають людину, яка організує роботу відділення безпілотних авіаційних комплексів, буде координувати дії членів екіпажів, зможе забезпечити високий рівень дисципліни та порядку в підрозділі, а також братиме участь у плануванні та організації застосування БпАК взаємодія з суміжними підрозділами.

Щоб дізнатися детальну інформацію про вакансії, можна звернутися до рекрутерів через сайт , за телефоном 068 552 5925 або офлайн за адресою: Житомир, вул. Київська, 2.

Звернення до центру рекрутингу не зобов’язує йти на військову службу: відмовитися від пропозиції можна на будь-якому етапі до підписання контракту.