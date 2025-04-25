Юрист, повар или снайпер: топ-10 вакансий в ДШВ

ВСУ / © Associated Press

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Украинский центр безопасности и сотрудничества вместе с 2 Центром рекрутинга Десантно-штурмовых войск рассказывает о различных боевых и небоевых вакансиях в ДШУ.

Специалист по 3D-моделированию и дизайну

Ищут человека, умеющего создавать 3D-модели и свободно владеющего Blender, 3ds Max, Maya или аналогичными программами.

Нужно будет создавать 3D-модели для компонентов дронов (обтекатели, камеры, боевые модули, крепления), готовить их к печати, обслуживать 3D-принтеры.

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Оператор БПЛА

ДШУ нуждаются в операторах, которые будут управлять разнообразными дронами, основные требования: мотивированность и готовность учиться.

Предстоит управлять беспилотными авиационными комплексами, отслеживать технические показатели БПЛА, выполнять разведывательные миссии и ударные миссии по определенным целям с высокой точностью, проводить съемки местности, анализировать и обрабатывать данные.

Стрелец-снайпер

Вакансия доступна по спецконтракту «18-24» (контракт на один год для людей 18-24 лет предусматривает выплату 1 млн гривен и ряд социальных льгот).

Среди обязанностей поражать приоритетные цели, работать на средних и дальних дистанциях с высокой точностью, вести контрснайперскую борьбу, наблюдение и разведку.

Офицер юридической службы

Вакансия для тех, кто имеет звание офицера и степень магистра или специалиста по специальности «право».

Следует проверять проекты приказов и другие документы на соответствие законам, вести претензионно-исковую работу, представлять интересы воинской части в судах, отвечать на запросы от адвокатов и правоохранителей, проверять служебные расследования и консультировать военнослужащих.

Специалист по BetaFlight и INAV

Для этой вакансии достаточно иметь практические навыки в соответствующей сфере, уметь паять и готовность учиться и работать в команде.

Среди обязанностей: настройка прошивки BetaFlight и INAV для стабильного полета, оптимизация PID-регуляторов, фильтров и автопилота для различных типов БПЛА, настройка режимов полета (Acro, Angle, Horizon, GPS Hold, RTH) интеграция телеметрии и FPV-систем для операторов, защита связи, защита связи испытание и отладка беспилотников перед боевым использованием.

Командир отделения связи, радиотелефонист

Необходимо развертывать средства и системы связи, готовить их к работе, поддерживать исправность, диагностировать техническое состояние, а также взаимодействовать с другими подразделениями для обеспечения эффективной работы систем.

Предпочтение будут предоставлять кандидатам, имеющим техническое или профильное образование или специальное обучение, а также опыт работы в области информационно-телекоммуникационных систем.

Повар

Вакансия для физически выносливых людей с опытом работы поваром или профильным образованием.

Предстоит планировать меню с учетом полевых условий и имеющихся продуктов, готовить для военных сбалансированную и питательную пищу, следить за хранением продуктов и чистотой на кухне.

Оператор поста РЭБ

Ищут людей, которые будут выявлять и анализировать сигналы противника, оценивать уровень угрозы от враждебных средств связи и БПЛА, вести радиоэлектронную разведку, средствами РЭБ глушить связь противника.

Опыт военной службы будет преимуществом, но можно и без него. Главное – желание учиться.

Стрелец

Еще одна вакансия для мотивированной молодежи по однолетнему спецконтракту «18-24». Ищут людей, готовых участвовать в боевых действиях и научиться стрелять из огнестрельного оружия и ухаживать за ним, обладать разнообразными навыками ориентации на местности и геолокационными приборами.

Основная задача в должности — уничтожать живую силу противника.

Командир отделения беспилотных авиационных комплексов

Ищут человека, который организует работу отделения беспилотных авиационных комплексов, будет координировать действия членов экипажей, сможет обеспечить высокий уровень дисциплины и порядка в подразделении, а также примет участие в планировании и организации применения БпАК взаимодействие со смежными подразделениями.

Чтобы узнать подробную информацию о вакансиях, можно обратиться к рекрутерам через сайт , по телефону 068 552 5925 или оффлайн по адресу: Житомир, ул. Киевская, 2

Обращение в центр рекрутинга не обязывает идти на военную службу: отказаться от предложения можно на любом этапе подписания контракта.