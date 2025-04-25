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- Война
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Юрист, повар или снайпер: топ-10 вакансий в ДШВ
Обращение в центр рекрутинга не обязывает идти на военную службу: отказаться от предложения можно на любом этапе подписания контракта.
Украинский центр безопасности и сотрудничества вместе с 2 Центром рекрутинга Десантно-штурмовых войск рассказывает о различных боевых и небоевых вакансиях в ДШУ.
Специалист по 3D-моделированию и дизайну
Ищут человека, умеющего создавать 3D-модели и свободно владеющего Blender, 3ds Max, Maya или аналогичными программами.
Нужно будет создавать 3D-модели для компонентов дронов (обтекатели, камеры, боевые модули, крепления), готовить их к печати, обслуживать 3D-принтеры.
Оператор БПЛА
ДШУ нуждаются в операторах, которые будут управлять разнообразными дронами, основные требования: мотивированность и готовность учиться.
Предстоит управлять беспилотными авиационными комплексами, отслеживать технические показатели БПЛА, выполнять разведывательные миссии и ударные миссии по определенным целям с высокой точностью, проводить съемки местности, анализировать и обрабатывать данные.
Стрелец-снайпер
Вакансия доступна по спецконтракту «18-24» (контракт на один год для людей 18-24 лет предусматривает выплату 1 млн гривен и ряд социальных льгот).
Среди обязанностей поражать приоритетные цели, работать на средних и дальних дистанциях с высокой точностью, вести контрснайперскую борьбу, наблюдение и разведку.
Офицер юридической службы
Вакансия для тех, кто имеет звание офицера и степень магистра или специалиста по специальности «право».
Следует проверять проекты приказов и другие документы на соответствие законам, вести претензионно-исковую работу, представлять интересы воинской части в судах, отвечать на запросы от адвокатов и правоохранителей, проверять служебные расследования и консультировать военнослужащих.
Специалист по BetaFlight и INAV
Для этой вакансии достаточно иметь практические навыки в соответствующей сфере, уметь паять и готовность учиться и работать в команде.
Среди обязанностей: настройка прошивки BetaFlight и INAV для стабильного полета, оптимизация PID-регуляторов, фильтров и автопилота для различных типов БПЛА, настройка режимов полета (Acro, Angle, Horizon, GPS Hold, RTH) интеграция телеметрии и FPV-систем для операторов, защита связи, защита связи испытание и отладка беспилотников перед боевым использованием.
Командир отделения связи, радиотелефонист
Необходимо развертывать средства и системы связи, готовить их к работе, поддерживать исправность, диагностировать техническое состояние, а также взаимодействовать с другими подразделениями для обеспечения эффективной работы систем.
Предпочтение будут предоставлять кандидатам, имеющим техническое или профильное образование или специальное обучение, а также опыт работы в области информационно-телекоммуникационных систем.
Повар
Вакансия для физически выносливых людей с опытом работы поваром или профильным образованием.
Предстоит планировать меню с учетом полевых условий и имеющихся продуктов, готовить для военных сбалансированную и питательную пищу, следить за хранением продуктов и чистотой на кухне.
Оператор поста РЭБ
Ищут людей, которые будут выявлять и анализировать сигналы противника, оценивать уровень угрозы от враждебных средств связи и БПЛА, вести радиоэлектронную разведку, средствами РЭБ глушить связь противника.
Опыт военной службы будет преимуществом, но можно и без него. Главное – желание учиться.
Стрелец
Еще одна вакансия для мотивированной молодежи по однолетнему спецконтракту «18-24». Ищут людей, готовых участвовать в боевых действиях и научиться стрелять из огнестрельного оружия и ухаживать за ним, обладать разнообразными навыками ориентации на местности и геолокационными приборами.
Основная задача в должности — уничтожать живую силу противника.
Командир отделения беспилотных авиационных комплексов
Ищут человека, который организует работу отделения беспилотных авиационных комплексов, будет координировать действия членов экипажей, сможет обеспечить высокий уровень дисциплины и порядка в подразделении, а также примет участие в планировании и организации применения БпАК взаимодействие со смежными подразделениями.
Чтобы узнать подробную информацию о вакансиях, можно обратиться к рекрутерам через сайт , по телефону 068 552 5925 или оффлайн по адресу: Житомир, ул. Киевская, 2
Обращение в центр рекрутинга не обязывает идти на военную службу: отказаться от предложения можно на любом этапе подписания контракта.