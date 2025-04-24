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Титулованный европейский клуб сделал предложение по трансферу лидера "Шахтера"
"Ювентус" работает над подписанием Георгия Судакова.
Итальянский "Ювентус" сделал официальное предложение донецкому "Шахтеру" по трансферу украинского полузащитника Георгия Судакова.
Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X.
Сумма этого предложения не указана. По информации источника, идут прямые переговоры между клубами.
Отмечается, что трансфером 22-летнего украинца лично занимается спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли. Он считает, что стиль игрока подходит "Старой синьоре".
Кроме того, сообщается, что Судаковым также интересуются итальянский "Наполи" и английский "Брентфорд", в составе которого выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Однако именно "Ювентус" первым сделал предложение донецкому клубу.
Сейчас "Ювентус" идет на пятом месте в Серии А и борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Шахтер" занимает третье место в УПЛ.
Судаков – воспитанник "Шахтера". За первую команду "горняков" он выступает с 2020 года, провел 136 матчей (33 гола, 24 ассиста).
Вместе с "оранжево-черными" Судаков дважды выиграл чемпионат Украины и один раз стал обладателем национального Кубка.
В этом сезоне Георгий сыграл 33 матча за донецкий клуб во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.
С мая 2021 года полузащитник выступает за сборную Украины. На его счету 28 матчей за национальную команду, в которых он забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что "Наполи" ведет переговоры с "Шахтером" о трансфере Судакова.