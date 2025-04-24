Титулованный европейский клуб сделал предложение по трансферу лидера "Шахтера"

Георгий Судаков / © ФК Шахтер

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Итальянский "Ювентус" сделал официальное предложение донецкому "Шахтеру" по трансферу украинского полузащитника Георгия Судакова.

Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

Сумма этого предложения не указана. По информации источника, идут прямые переговоры между клубами.

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Отмечается, что трансфером 22-летнего украинца лично занимается спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли. Он считает, что стиль игрока подходит "Старой синьоре".

Кроме того, сообщается, что Судаковым также интересуются итальянский "Наполи" и английский "Брентфорд", в составе которого выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Однако именно "Ювентус" первым сделал предложение донецкому клубу.

Сейчас "Ювентус" идет на пятом месте в Серии А и борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Шахтер" занимает третье место в УПЛ.

Судаков – воспитанник "Шахтера". За первую команду "горняков" он выступает с 2020 года, провел 136 матчей (33 гола, 24 ассиста).

Вместе с "оранжево-черными" Судаков дважды выиграл чемпионат Украины и один раз стал обладателем национального Кубка.

В этом сезоне Георгий сыграл 33 матча за донецкий клуб во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

С мая 2021 года полузащитник выступает за сборную Украины. На его счету 28 матчей за национальную команду, в которых он забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что "Наполи" ведет переговоры с "Шахтером" о трансфере Судакова.