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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Зеленский вернулся в Украину: что дальше

Зеленский прибыл в Украину после отмены части программы визита в ЮАР.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский вернулся в Украину из Южно-Африканской республики.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Президент вернулся в Украину, его дальнейший график будет зависеть от развития ситуации», — сказал Никифоров.

Напомним, 24 апреля из-за массированной российской атаки по Украине Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР.

К слову, во время встречи с Зеленским в ЮАР президент этой страны Сирил Рамафоса высказал мнение, что территориальные уступки Украины могут быть «предпосылкой мира».

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