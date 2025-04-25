- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский вернулся в Украину: что дальше
Зеленский прибыл в Украину после отмены части программы визита в ЮАР.
Президент Владимир Зеленский вернулся в Украину из Южно-Африканской республики.
Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
«Президент вернулся в Украину, его дальнейший график будет зависеть от развития ситуации», — сказал Никифоров.
Напомним, 24 апреля из-за массированной российской атаки по Украине Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР.
К слову, во время встречи с Зеленским в ЮАР президент этой страны Сирил Рамафоса высказал мнение, что территориальные уступки Украины могут быть «предпосылкой мира».