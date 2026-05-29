Як БаДМ поєднує турботу про здоров’я українців і піклування про довкілля

Один з провідних фармацевтичних дистриб’юторів України — БаДМ понад 30 років піклується про здоров’я українців. Компанія безперервно постачає лікарські засоби до понад 18 тисяч аптек і медичних закладів по всій Україні. Також команда БаДМ реалізує численні корпоративні програми та стратегії сталого розвитку. Одна з них — BaDM ECO. Це комплексна система, яка об’єднує енергоефективні рішення, екологічну логістику та ініціативи відповідального споживання.

Новий рівень енергетичної стабільності

Енергонезалежність є важливою складовою багатьох робочих процесів, особливо в умовах війни. Вона забезпечує стабільну роботу компанії навіть у періоди енергетичних криз, спричинених ворожими обстрілами або іншими факторами. З 2014 року БаДМ активно модернізує власну систему автономного енергозабезпечення. Серед іншого, станом на початок 2025 року у структурних підрозділах компанії було встановлено 2443 одиниці сонячних панелей, що забезпечували потужність 1392,33 кВт.

На жаль, 6 грудня 2025 року внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на аптечний склад розподільчого центру у Дніпрі БаДМ втратив значну частину сонячного обладнання, що призвело до скорочення фактичної генерації енергії на 74,5% від загальних ресурсів.

Попри це компанія не зупинилась у прагненні максимально підвищити енергонезалежність, щоб і надалі забезпечувати українців необхідними ліками. Було прийнято рішення впровадити додатково 3000 сонячних панелей загальною потужністю 1800кВт. Це дозволить не лише відновити втрачені потужності, а й збільшити їх на 129,3% у порівнянні з показниками 2025 року.

Екологічна відповідальність

З квітня поточного року у всіх структурних підрозділах компанії діє ініціатива зі збору та переробки використаних батарейок. У всіх регіонах присутності БаДМ встановлено спеціальні бокси, куди працівники можуть складати елементи живлення. Ця корисна для довкілля справа покликана зберегти природу, запобігаючи забрудненню ґрунту та води шкідливими речовинами.

Вже є перші результати: за перший місяць працівники компанії зібрали понад 30 кілограмів використаних батарейок.



Після збору батарейки передаються ліцензованому підряднику в Україні, де проходять сортування та підготовку до транспортування, а потім спрямовуються на переробку у спеціалізоване підприємство в Європейському Союзі.

Нове життя для простору

Колектив компанії також активно долучається до створення зелених зон, які не лише додають затишку прилеглій території, а й роблять навколишнє середовище чистішим. У межах екологічної ініціативи «Квітучий простір» співробітники центрального офісу БаДМ висадили майже 150 кущів японської спіреї.





Спільна ініціатива підтримала згуртованість команди та допомогла у формуванні відповідального ставлення до навколишнього середовища. Це не лише змінює простір навколо на краще, а й зміцнює командний дух усередині компанії.

Спільне майбутнє через відповідальні рішення

БаДМ продовжує активно впроваджувати інноваційні енергоефективні та екологічні рішення, спрямовані на збереження навколишнього середовища та раціональне використання ресурсів.

«Компанія прагне не лише працювати ефективно, а діяти так, щоб наша діяльність приносила користь людям і довкіллю. Ми впевнені, що відповідальний підхід до енергетики та навколишнього середовища є вкладом у сталий розвиток ТОВ «БаДМ» та нашим внеском у здоров’я та добробут кожного українця», — наголошує в. о. генерального директора ТОВ «БаДМ», Дмитро Бабенко.

