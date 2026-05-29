Принц Вільям розповів про шкідливу звичку своїх собак: що сказав спадкоємець престолу

Принц Вільям / © Associated Press

Під час свого візиту до Корнуолла 43-річний принц Уельський розповів, що його кокер-спанієлі найбільше полюбляють гризти капці, залишені у сімейному будинку Форест-Лодж у Віндзорі, куди Уельські переїхали у листопаді 2025 року.

Під час огляду Нанследана у Ньюквеї Вільям зупинився, щоб помилуватися чарівним цуценям у натовпі. «О, привіт! Ти такий милий», — сказав він, погладив цуценя, а потім запитав його господаря: «Він щось гризе?».

Потім він зізнався у витівках своїх вихованців, додавши: «Наші гризуть капці. Все, що залишилося на підлозі, одразу зникає», сказав Вільям, цитує його слова журнал Hello!.

Нагадаємо, на початку травня в соціальних мережах з’явилося миле фото Отто — коричневого спанієля з посліду цуценят Орли — з підписом: «Ласкаво просимо до родини, Отто! Сьогодні тобі 1 рік».

У травні 2025 року Орла народила чотирьох цуценят, які навіть з’явилися на фотографії із 43-річчя Вільяма у червні минулого року.

А нещодавно, на прийомі в саду Букінгемського палацу, принцеса Кейт повторила слова Вільяма про період прорізування зубів у собаки, розповівши, що Отто «досить багато жував днями». Вона додала: «Потрібно постійно чимось займати дитину. Перше, що ми робимо вранці, це перевіряємо: „Хтось виводив Отто надвір?“.

Отто / © Instagram принца і принцеси Уельских

Родина Уельських давно має особливу любов до кокер-спанієлів. Їхнім першим цуценям був чорний кокер-спанієль Лупо, який, на жаль, помер у листопаді 2020 року. Лупо був весільний подарунок брата Кейт — Джеймса Міддлтона — на її весілля з Вільямом 2011 року.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

