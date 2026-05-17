Принцеса Кейт розповіла про знайомий всім ранковий ритуал зі своїм новим цуценям

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Нещодавно родина Уельських підтвердила, що у них з'явилося ще одне щеня на прізвисько Отто. А під час своєї появи на прийомі в саду Букінгемського палацу Кейт поділилася історією, яка буде знайома кожному, хто має домашніх вихованців.

У розмові з одним із гостей вечірки Кейт розповіла, що цуценя «досить багато погриз днями». Потім представниця королівської сім'ї додала: «Їх треба постійно чимось займати. Перше, що ми робимо вранці, це перевіряємо: „Хтось виводив Отто на прогулянку?“», - цитує її слова журнал Hello!.

Собака Уельських Отто / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, на початку цього місяця було підтверджено, що Вільям та Кейт прийняли у свою родину нового цуценя. Цуценя з'явилося в посліді їхньої собаки Орли, яка народила чотирьох щенят у травні минулого року, і всі вони з'явилися на фото, опублікованому Вільямом у соціальних мережах у червні минулого року на честь його дня народження.

Новина підтвердилася, коли Кенсінгтонський палац опублікував фотографію цуценя, яке відзначало свій перший день народження. В підписі йшлося: «Ласкаво просимо до сім'ї, Отто! Сьогодні тобі 1 рік».

