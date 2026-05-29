РФ атакувала одну з найбільших біоенергетичних ТЕС України: на об’єкті руйнування

Атака російськими дронами «Шахед» / © tsn.ua

Російські війська у ніч проти 29 травня завдали удару по біоенергетичній ТЕС в Іванкові на Київщині. Внаслідок атаки об’єкт, у який було інвестовано 40 млн дол., зазнав руйнувань.

Про це повідомив засновник компанії «Біогазенерго» Олексій Бутенко.

«Сьогодні вночі російські агресори атакували та частково зруйнували електростанцію в Іванкові, яку моя компанія „Біогазенерго“ побудувала у 2016 році», — вказано в заяві.

За словами Бутенка, унаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкт, у який інвестували близько 40 млн дол.

«Для когось це просто промисловий об’єкт. Для мене — це частина життя. Одна з найбільших біопаливних електростанцій Східної Європи. 40 мільйонів доларів інвестицій. Понад 400 робочих місць. Партнерство з ЄБРР», — зазначив засновник компанії «Біогазенерго».

Біоелектростанція, розташована в Іванківському районі Київської області, була введена в експлуатацію 2014 року. Потужність об’єкта становить 19 МВт. Для електростанції також діє «зелений» тариф у розмірі 12,39 євроцента за кВт·год у гривневому еквіваленті.

Компанія має намір відновити пошкоджену станцію. Як повідомив Бутенко, відповідні роботи планують розпочати після оцінки масштабів руйнувань.

Іванківська біоенергетична ТЕС є одним із найбільших об’єктів генерації електроенергії з біомаси в Україні. Проєкт реалізували за підтримки міжнародного фінансування, зокрема за участю Європейського банку реконструкції та розвитку.

До слова, раніше у травні РФ понад добу масовано атакувала об’єкти «Нафтогазу» у Харківській та Полтавській областях, спричинивши масштабні пожежі та серйозні пошкодження обладнання. Персонал встигли евакуювати, минулося без жертв.

