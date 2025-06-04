Чем подкормить перец: растение после высадки сразу становится зеленым и мощным

Подкормка перца

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Почему так важно подкормить перец после посадки в открытый грунт

Высадка рассады любых растений в открытый грунт — это всегда стресс. В питомнике условия для растения идеальны — стабильная температура, влажность, достаточно питательных веществ. В открытом грунте растения сталкиваются с холодной почвой, перепадами температур, жарой, засухой и другими неблагоприятными факторами. Подкормка должна помочь им адаптироваться и быстро уйти в рост.

При высадке перца хорошо полить растение укоренителем, чтобы помочь корневой системе хорошо закрепиться и начать полноценно работать. Следующий шаг после укоренения позаботиться о наращивании зеленой массы.

Почему перец нужно подкормить азотом

Для перца сейчас критически важно наращивание листа стеблевой массы. Чем лучше развита зеленая часть растения, тем больше плодов оно сможет образовать. Главным же элементом, способствующим активному наращиванию зеленой массы, является азот. Однако азот, к сожалению, очень подвижен в почве: он легко вымывается с дождями или улетучивается (особенно аммиачные формы). Это приводит к обеднению грунта на азот.

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Признаками недостатка азота являются желтоватость листьев, сброс нижних листьев. Растение уносит азот из нижних листьев и опрокидывает его на верхние для формирования плодов и новых листьев.

Чтобы этого не произошло и перец мог полноценно развиваться, пополнение запасов азота в почве обязательно.

Эксперты рекомендуют выбрать один из эффективных вариантов подпитки азотом

1. Куриный помет — самый простой и эффективный вариант

Куриный помет — это органическое удобрение, содержащее много азота, а также кальций, калий, фосфор и множество микроэлементов. Он идеально подходит для весенних подкормок, когда необходимо наращивать зеленую массу.

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Растворите половину пол-литровой банки хорошо переброженного куриного помета в 10 литрах воды. Под каждое растение перца вносите около 600-700 мл раствора. Через неделю, в случае необходимости, подкормку можно повторить такой же нормой.

Недостатком такой подпитки для некоторых огородников является неприятный запах и несколько «грязная» работа.

2. Удобрение «Рост-концентрат» — «культурная» альтернатива

Если вы не хотите возиться с куриным пометом, эксперты советуют воспользоваться удобрением «Рост-концентрат» с формулой NPK 15-7-7 (азот-фосфор-калий). Высокое содержание азота в этом удобрении будет способствовать активному наращиванию листьев и стеблей, а также формированию плодов. Кроме того, в состав «Рост-концентрата» входит гумат калия, положительно влияющий на общее развитие растений и микроэлементы.

Чтобы приготовить рохчины для подкормки, растворите 25 мл «Рост-концентрата» в 10 литрах воды, внесите под каждое растение 600-700 мл раствора.

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3. Аммиачная селитра — базовый вариант

Аммиачная селитра — это простое азотное удобрение, содержащее азот в двух формах (аммиачной и нитратной). Она тоже будет способствовать развитию растений в целом, но в отличие от куриного помета и «Рост-концентрата» не содержит фосфора, калия и микроэлементов. Поэтому ее эффективность несколько ниже, и ее следует использовать как третий резервный вариант.

Не забывайте о магнии для роста растений

Независимо от того, какое основное удобрение вы выберете, эксперты рекомендуют добавить в раствор сульфат магния. Магний играет ключевую роль в процессе фотосинтеза и помогает перцу быстрее позеленеть и приобрести здоровый, насыщенный цвет. Поэтому добавьте 1 чайную ложку сульфата магния до 10 литров раствора (любого из вышеупомянутых).

Важные условия для подкормки

Проводить подкормку перца стоит при условии теплой погоды, теплой почвы и воздуха. Если температура воздуха ночью опускается до +10-13°C, или стоит прохладная погода, растения могут выглядеть угнетенными не из-за нехватки питательных веществ, а из-за неблагоприятных внешних условий. В таком случае лучше подождать, пока потеплеет, и только потом проводить подкормку.