Удар по Киеву "в любой момент": Шойгу сделал новое заявление

В России снова заговорили о возможном ударе по украинской столице.

Кирилл Шостак
Сергей Шойгу / © Associated Press

Россия может нанести удар по Киеву "в любой момент", а предупреждение иностранным послам покинуть город назвал "серьезным и осознанным".

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, комментируя предварительные угрозы российского МИД в адрес украинской столицы.

По его словам, Москва якобы уже показала, какой силы может быть удар по Киеву. Так Шойгу ответил на вопросы российского государственного агентства ТАСС.

Он также заявил, что предупреждение иностранным послам покинуть Киев является "совершенно серьезным и осознанным".

Россия угрожает ударить по Киеву: что известно

Ранее МИД России рекомендовал иностранцам как можно быстрее покинуть Киев, а жителям города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. В российском ведомстве также заявляли о намерении наносить удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам.

В то же время, украинские и западные эксперты считают, что такая риторика может свидетельствовать не только о намерениях Кремля, но и о росте проблемы на фронте и внутри РФ.

Издание The New York Times пишет, что своими угрозами Россия пытается вернуть США к переговорам по войне. Аналитики считают, что Кремль использует эскалацию как инструмент давления на Украину и Вашингтон.

