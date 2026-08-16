"Крики страсти" Сары Фергюсон во время бурного секса не давали спать легенде Формулы-1

Сара Фергюсон / © Associated Press

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В те годы мужчина занимался бизнесом по организации мероприятий для Формулы-1 и сколотил состояние, которое на момент его смерти в июле 2026 года, оценивалось примерно в 600 миллионов фунтов стерлингов.

Сара и Падди встречались с 1982 по 1985 год, но даже после расставания Сара осталась в хороших отношениях с бывшим парнем, которого она прозвала «Жабой», пишет журнал Ok!.

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Сара Фергюсон и Падди МакНэлли / © Getty Images

И, по словам бывшего чемпиона мира Формулы-1 Джеймса Ханта, за три года сексуальная жизнь Ферги и Падди была очень насыщенной. А саму Сару называли «очень громкой женщиной».

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В газете Daily Mail Кэролайн Грэм пишет: «Джеймс рассказал мне, что ему не посчастливилось остановиться в гостиничном номере рядом с Ферги и ее любовником во время одной из гонок того сезона, и описал ее как «самую громкую женщину, которую я когда-либо слышал», а ее «крики страсти» не давали ему спать всю ночь.

Сара познакомилась с этим «авантюристом» из Формулы-1, когда работала няней у его двух сыновей, Шона и Ролло. Несмотря на то, что он был старше ее примерно на 22 года, Сара, как сообщается, мечтала выйти за него замуж, но окончательно отказалась от этой надежды, когда после трех лет совместной жизни МакНэлли отверг ультиматум, который она ему поставила на Гран-при Италии 1985 года.

Сара Фергюсон и Падди МакНэлли / © Getty Images

После того, как Сара потребовала: «Выходи за меня замуж, иначе...», Хант сказал Кэролайн: «Конечно, Пэдди выбрал вариант „Или иначе...“».

Но их отношения закончились на хороших условиях. «Пэдди всегда заботился о Саре, и временами за последние четыре десятилетия ей требовалась особая забота», — сообщил источник изданию The Sun.

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«Он никогда не оставлял ее при жизни и даже в последние дни своей жизни предоставлял ей безопасное убежище в своем доме в Вербье». Знаменитое швейцарское лыжное шале МакНэлли было известно среди посвященных как «кокаиновый замок». Именно там Сару Фергюсон видели на публике в последний раз, когда она совсем исчезла из радаров прессы после скандалов связанных с ее отношениями с покойным Джеффри Эпштейном.

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