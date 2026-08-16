Черепаха совершила побег из дома: сколько километров она преодолела за две недели — фото

Реклама

15-летняя африканская шпороносная черепаха по кличке Молли сбежала из дома в Манитобе, Канада, а через две недели ее нашли в 20 километрах от места исчезновения.

Животное обнаружили на территории природного заповедника, хотя этот вид совсем не приспособлен к жизни в канадской природе, пишет CTV News.

Реклама

Представители природного заповедника Oak Hammock Marsh начали получать сообщения от посетителей о необычной черепахе, которую заметили на территории заповедника.

Реклама

Сначала сотрудники отнеслись к этим сообщениям скептически. Ведь африканские шпороносные черепахи не являются коренным видом Канады.

«Мы думали, что, возможно, люди путают ее с аллигаторной черепахой, ведь такие у нас случаются, — рассказала телеканал Джиллиан Мальчук, экскурсоводка заповедника. — Так что аллигаторовые черепахи, разрисованные черепахи — мы рассматривали множество вариантов того, чем это могло быть. В некоторых случаях мы даже думали, что это просто большой камень».

Однако сомнения исчезли после того, как один из посетителей смог сфотографировать загадочное животное.

Черепаха Молли

На снимке ясно было видно, что это именно африканская шпороносная черепаха — вид, природной средой обитания которого являются засушливые районы Африки, в частности регион на южной окраине пустыни Сахара.

Реклама

Для работников заповедника это означало только одно: черепаха оказалась очень далеко от места, где должна находиться.

«Мы все знали, что она не там, где должна быть, и, вероятно, ей там было не легче всего. Поэтому, думаю, сначала мы удивились и, возможно, немного не поверили, но потом приложили немалые усилия, чтобы выйти и найти ее», — сказала Мальчук.

Сотрудники заповедника приступили к поискам необычной гости. Территорию обследовали в течение двух дней, прежде чем наконец-то удалось найти Молли.

Черепаху обнаружили на парковке.

Реклама

После этого Мальчук забрала животное к себе домой, где оно оставалось до тех пор, пока работникам заповедника не удалось установить личность его владельца.

Черепаха Молли

Впоследствии выяснилось, что Молли сбежала из дома около двух недель назад. От заповедника в ее дом было почти 20 километров.

Теперь перед работниками встал интересный вопрос: как именно 15-летняя черепаха преодолела такое расстояние.

Мальчук не исключает, что Молли могла самостоятельно пройти весь путь.

«Я бы не стала этого исключать. Мне пришлось провести некоторое время с Молли, и она носит довольно сильный характер и ведет себя в моем дворе не хуже Гудини», — сказала она.

И действительно, поведение черепахи заставило работников заповедника задуматься о том, насколько далеко могла зайти домашняя любимица самостоятельно.

Впрочем, у Мальчук есть другая версия событий, которую она считает более вероятной. По словам экскурсоводки, вполне возможно, что черепаху нашел случайный водитель или прохожий, решивший помочь животному.

«Я думаю, что, вероятно, какой-то хороший самаритянин решил, что ей место в водно-болотных угодьях, увидел ее где-то на шоссе, подобрал и привез сюда, полагая, что делает доброе дело, просто не осознавая, что это на самом деле не его природная среда обитания», — пояснила Мальчук.

Такая версия могла бы объяснить, как Молли оказалась в почти 20 километрах от дома.

Африканские шпороносные черепахи происходят из совершенно иного климата. Они приспособлены к засушливым условиям Африки, а канадская среда для них неестественна. Именно поэтому работники заповедника так упорно пытались найти животное после первых сообщений посетителей.

К счастью, история Молли закончилась хорошо: черепаху нашли живой и невредимой, а ее необычное путешествие через Манитобу завершилось возвращением к людям.

Напомним, женщина покинула дверь открытой для кошки, но в дом зашел медведь. Известно, чем все закончилось.

Новости партнеров