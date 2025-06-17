"Просто на нас "Шахед" летел": жители Дарницы рассказали об атаке на Киев

Последствия атаки на Киев / © ТСН

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В Дарницком районе Киева ликвидируют последствия обстрелов. Здесь сегодня под утро одну из многоэтажек атаковал российский «Шахед». Есть разрушения сразу на нескольких этажах.

На месте происшествия работает корреспондент ТСН Елена Лоскун.

Поврежденные фасады, выбитые окна и изуродованные квартиры — россияне атаковали один из домов, который расположен в Дарницком районе.

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Дарья — живет на 15 этаже. Говорит, вместе с семьей находилась дома. И вдруг — с кровати увидела как прямо на их квартиру летит «Шахед». Удар был такой силы, что выносило перекрытия в квартирах.

«Слышу что-то приближается — просто на нас летит. Начали выбагать. Он ударился и волной выбивало», — говорит она.

Ее соседка с 4 этажа Евгения не исключает: дрон в дом летел целенаправленно. Женщина уверяет: знает о нескольких пострадавших.

Рядом с дом — палатка. Здесь у людей из этого и соседних высоток принимают данные о повреждениях.

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Глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов говорит: люди могут получить всю необходимую помощь, обратившись и в специально развернутые штабы. Здесь также работает красный крест. Пострадали и машины, припаркованные рядом.

Сейчас на месте происшествия работают и правоохранители. А люди, сплотившись, убирают двор от строительного мусора.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КРИЗИСНЫЕ АТАКИ НА КИЕВ! ЛЮДИ ПОД ЗАВАЛАМИ! ДИПЛОМАТЫ МИРА РЕАГИРУЮТ на ДЕЙСТВИЯ РОССИИ