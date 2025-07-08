Як довго Путін воюватиме проти України: ЦПД про плани Росії

Росія має намір воювати принаймні до 2027 року /Іюстраивне зображення / © Associated Press

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Росія має на меті зберігати високу інтенсивність війни протягом усього 2026 року, що свідчить про довгострокові плани Кремля щодо продовження агресії проти України.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Коваленко наголосив, що станом на зараз мета росіян — зберігати інтенсивність бойових дій.

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«Тобто ресурси накопичені були до кінця 2025-го року, зараз накопичуються ресурси на весь 2026-й рік інтенсивної війни, такої як зараз», — зазначив Коваленко.

За його словами, Україна, своєю чергою, намагатиметься робити все, щоб протистояти російським планам ще довше.

Коваленко також пояснив, від чого залежить здатність Росії вести тривалу війну:

Підтримка КНДР: Росія досі отримує зброю від Північної Кореї.

Технології від Китаю: Країна-агресор отримує певні технологічні елементи від Китаю.

Відсутність американських санкцій: Поки що відсутні жорсткі санкції з боку США, які могли б суттєво вплинути на здатність РФ продовжувати війну.

Нагадаємо, у Financial Times написали про амбітні наміри Володимира Путіна — захоплення Одеси. в РНБО наголошують, що такі тези є недоречними й безпідставними.

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