"Люди божеволіли": росіянин про подробиці операції "Труба" в Суджі

Окупант у газопроводі.Скриншот з відео

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Стали відомі нові подробиці про спробу прориву російськ військ до Суджі на Курщині по газовій трубі.

Про це пише російське видання «ASTRA».

Один із окупантів зізнався, що так звана операція «Потік» у Курській області проводилася в кращих російських «традиціях»: з повною зневагою до здоров’я та безпеки своїх військових.

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За його даними, десятки російських солдатів задихнулися, наклали на себе руки або померли в паніці і в маренні, намагаючись вибратися з труби. Сам він у якийсь момент просто не зміг йти далі і товариші по службі залишили його на півдорозі, звідки той вибирався вже поповзом.

«Там взагалі люди божеволіли. Один застрелився. Один… на себе автомат навів. Другий — голову собі розбив. Третій — у стіну врізався. Паніка почалася», — розповідає чоловік.

Він також зізнався, що окрім тісноти та постійної нестачі кисню, російські солдати мали ще й складнощі з евакуацією трупів товаришів: для таких маневрів у трубі просто не було місця. Також були проблеми з доставкою води, яку у російських військових забирали бойовики кадирівського «Ахмату».

«Ахмат» забирав. Розстрілювали. За воду билися», — описує будні у трубі росіянин.

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Раніше Z-пропагандистка Анастасія Кашеварова заявляла, що окупантам, які отримали рак легень у рамках цієї операції, військове командування РФ відмовило у виплатах та нагородах. Німецьке видання Вild також писало, що росіяни, які лізли газопроводом у Суджі, страждають від важкої хвороби легенів.

Видання Sky News також розповідало про те, як росіяни скористалися газопроводом на Курщині.