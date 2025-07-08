По всій Україні оголошено ракетну небезпеку: що відомо

Повітряна тривога 8 липня / © ТСН.ua

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Пізно вечері, 8 липня, по всій території України увімкнули сирени через загрозу пусків з МіГ-31К.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому „Саваслейка“ (Нижньогородська область РФ)», — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 22:56

Станом на 22:58 Повітряні сили закликають бути особливо обережними жителів Житомирщини, через яку прослідувала ракета, та Старокостянтинова на Хмельниччині.

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За інформацією моніторингових чатів, ракети, ймовірно, летять на Старокостянтинів.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Крім того, в повітряному просторі України наразі перебувають десятки «Шахедів».