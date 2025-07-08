- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3930
- Час на прочитання
- 1 хв
По всій Україні оголошено ракетну небезпеку: що відомо
На всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К у Росії.
Пізно вечері, 8 липня, по всій території України увімкнули сирени через загрозу пусків з МіГ-31К.
«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому „Саваслейка“ (Нижньогородська область РФ)», — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 22:58 Повітряні сили закликають бути особливо обережними жителів Житомирщини, через яку прослідувала ракета, та Старокостянтинова на Хмельниччині.
За інформацією моніторингових чатів, ракети, ймовірно, летять на Старокостянтинів.
Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.
Крім того, в повітряному просторі України наразі перебувають десятки «Шахедів».