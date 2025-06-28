Комары в Украине кусают сильнее: врач объяснила неожиданную причину

Комары / © www.freepik.com/free-photo

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Летом украинцы подмечают рост числа комаров. Но не все знают, что за этим может последовать исчезновение воробьев.

Об этом рассказала врач-аллерголог Елена Бачинская в эфире телеканала «Киев24».

По словам специалиста, во многих районах Украины значительно уменьшилось количество воробьев. Это связано с активной выкашкой травы, которая была их природной средой. В результате, без воробьев — естественных врагов комаров — количество последних растет.

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Кроме экологического фактора, в силу реакции организма на укус влияют и медицинские аспекты. Например, люди с активированным герпесвирусом или вирусом Эпштейна-Барр чаще страдают более серьезными аллергическими реакциями на укусы. Также немаловажную роль играет дефицит витамина В1 — он притягивает комаров.

«Есть наблюдение, когда человек начинает принимать витамин В1, его комары почти не кусают», — отметила Бачинская.

Врач также подчеркнула: укусы комаров не безопасны, ведь сами насекомые не являются стерильными. Особенно опасны первые комары сезона — «пережившие» зиму. Если реакция на укус длится более трех дней — это сигнал, говорящий об инфекции.

Бачинская посоветовала сразу после укуса обработать место антисептиком — йодом, бетадином или санитайзером для рук, если другое недоступно. Такое простое действие поможет остановить распространение инфекции под кожей.

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