Священник рассказал, можно ли убирать на могиле до 40 дней

Можно убирать на могиле до 40 дней / © Pixabay

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Согласно народным поверьям, не стоит убирать на могиле умершего до 40 дней, поскольку это может «потревожить» душу, которая, как считается, еще находится на Земле. Однако священник Православной церкви Украины Алексей Филюк разъяснил, соответствует ли это действительности.

Он опубликовал видео в YouTube.

Священнослужитель отмечает, что верить в такую примету не стоит, и нет ничего плохого в том, чтобы убрать на могиле до 40 дней после погребения.

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«Можно и нужно убирать и могилку, и дом, и себя мыть, и молиться, и спасаться. Ну вот придет пес, сядет на могиле, сделает дело — и что, придет бабушка через неделю к деду, сложит ручки, будет молиться „Отче наш“, а на могиле вот это будет? Надо убирать, надо. Или похоронили человека, цветы засохли — нужно убирать хорошенько, чтобы там было чисто, если есть кому убирать», — отметил отец Алексей.

Он подчеркнул, что убирать на могиле можно как до 9 дней, так и до 40 дней, и до года.

Напомним, в современном мире многие до сих пор придерживаются разнообразных предрассудков: избегают «несчастных» чисел, опасаются черных кошек или обращаются к гадалкам. В этой связи возникает вопрос, можно ли христианам верить в приметы и предрассудки.