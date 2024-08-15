Готовим ароматное средство от комаров

Если вы планируете приятно провести вечер на улице, но боитесь атаки комаров, приготовьте это простое средство и наслаждайтесь вечерней романтикой без жужжания.
На странице Sugar&Charm рассказали, как приготовить действенное и нетоксичное средство от комаров, с вкусным ароматом. Баночки с цитронелой не только выглядят как декоративный элемент, но и помогают отгонять комаров.
Применение репеллентов и трав позволит обеспечить комфортное пребывание вашей семьи и гостей на свежем воздухе вечером.
6 трав, которые отпугивают комаров и вы можете использовать в своих банках:
- Лаванда;
- Мята;
- Розмарин;
- Базилик;
- Мелисса
- Цитронелла (лучше используйте масло)
Итак, как приготовить средство:
Наполните стеклянные банки зеленью и ломтиками цитрусовых. Затем налейте в банку свежую воду. Добавьте капли масла цитронеллы. Положите сверху плавающую свечу, подожгите ее и наслаждайтесь.
Простая и легкая в приготовлении ароматная жидкость, которая убережет вас от использования других химических средств.
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