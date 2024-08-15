Готовим ароматное средство от комаров

Если вы планируете приятно провести вечер на улице, но боитесь атаки комаров, приготовьте это простое средство и наслаждайтесь вечерней романтикой без жужжания.

На странице Sugar&Charm рассказали, как приготовить действенное и нетоксичное средство от комаров, с вкусным ароматом. Баночки с цитронелой не только выглядят как декоративный элемент, но и помогают отгонять комаров.

Применение репеллентов и трав позволит обеспечить комфортное пребывание вашей семьи и гостей на свежем воздухе вечером.

6 трав, которые отпугивают комаров и вы можете использовать в своих банках:

Лаванда;

Мята;

Розмарин;

Базилик;

Мелисса

Цитронелла (лучше используйте масло)

Итак, как приготовить средство:

Наполните стеклянные банки зеленью и ломтиками цитрусовых. Затем налейте в банку свежую воду. Добавьте капли масла цитронеллы. Положите сверху плавающую свечу, подожгите ее и наслаждайтесь.

Простая и легкая в приготовлении ароматная жидкость, которая убережет вас от использования других химических средств.

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