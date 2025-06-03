Обмен пленными / Архивное фото / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Все возвращающиеся из российского плена украинцы проходят проверку на предмет сотрудничества с вражескими спецслужбами, ведь россияне пытаются вербовать себе агентов среди пленных.

Об этом рассказал заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов в интервью «Укринформу».

«Что касается контрразведывательной работы, она продолжается, есть соответствующие органы, отвечающие за это и, безусловно, такая проверка происходит. И по ее последствиям происходят процессуальные действия внутри украинского законодательства. Поэтому, безусловно, это без внимания не остается», — отметил Юсов.

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Но, по его словам, «диверсантов в чистом понимании» среди бывших пленников контрразведка до сих пор не обнаруживала.

«Потому что это было бы очень тяжелым или бессмысленным заданием. Но, безусловно, с каждым, кто был в плену, так или иначе работали враждебные спецслужбы.

Напомним, Украина вернула изменника, который перешел на сторону врага еще в 2021 году. Анатолий Тараненко, вероятно, добровольно перешедший на сторону врага еще до начала вторжения, наговорил пропагандистам РФ много гадостей в адрес Украины.