Обмен пленными: кого Украина отдала, кроме военных РФ

Коллаборанты в украинской тюрьме. Скриншот с youtube-канала Владимира Золкина

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В рамках большого обмена пленными в формате 1000 на 1000 Украина передала в РФ коллаборантов и предателей.

Об этом сообщил руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в комментарии для NV.

По его словам, этот процесс формально нельзя называть обменом, потому что согласно нормам международного права обменивать гражданских запрещено.

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Однако Яценко подчеркнул, что коллаборанты и предатели, официально осужденные в Украине, могут добровольно обратиться с официальной просьбой к Украинскому государству передать их в РФ. Этот проект называется «Хочу к своим».

Количество переданных в РФ коллаборантов Яценко не назвал. Однако на странице проекта «Хочу к своим» сообщалось, что 23 мая в РФ «выехали 70 коллаборантов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников из российской неволи, годами незаконно удерживаемых российскими властями».

Напомним, что сегодня, 25 мая, состоялся третий, финальный обмен пленными в формате «1000 на 1000», в результате которого домой вернулись 303 защитника.

Вчера, 24 мая, был проведен второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников.

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23 мая на первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.