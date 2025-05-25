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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Обмін полоненими: кого Україна віддала, крім військових РФ

Україна передала до РФ колаборантів і зрадників, які добровільно захотіли на «родіну».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Колаборанти в українській в'язниці. Скриншот з youtube-каналу Влолодимира Золкіна

Колаборанти в українській в’язниці. Скриншот з youtube-каналу Влолодимира Золкіна

У рамках великого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» Україна передала до РФ колаборантів і зрадників.

Про це повідомив керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі для NV.

За його словами, цей процес формально не можна називати обміном, тому що згідно з нормами міжнародного права обмінювати цивільних заборонено.

Проте Яценко наголосив, що колаборанти і зрадники, яких було офіційно засуджено в Україні, можуть добровільно звернутися з офіційним проханням до Української держави передати їх до РФ. Цей проєкт називається «Хочу к своим».

Кількість переданих до РФ колаборантів Яценко не назвав. Проте на сторінці проєкту «Хочу к своим» повідомлялося, що 23 травня до РФ «виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою».

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, відбувся третій, фінальний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», в результаті якого додому повернулися 303 захисників.

Вчора, 24 травня, провели другий етап обміну, в результаті якого додому повернули 307 українських захисників.

23 травня, на першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

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