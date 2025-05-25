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Обмін полоненими: кого Україна віддала, крім військових РФ
Україна передала до РФ колаборантів і зрадників, які добровільно захотіли на «родіну».
У рамках великого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» Україна передала до РФ колаборантів і зрадників.
Про це повідомив керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі для NV.
За його словами, цей процес формально не можна називати обміном, тому що згідно з нормами міжнародного права обмінювати цивільних заборонено.
Проте Яценко наголосив, що колаборанти і зрадники, яких було офіційно засуджено в Україні, можуть добровільно звернутися з офіційним проханням до Української держави передати їх до РФ. Цей проєкт називається «Хочу к своим».
Кількість переданих до РФ колаборантів Яценко не назвав. Проте на сторінці проєкту «Хочу к своим» повідомлялося, що 23 травня до РФ «виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою».
Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, відбувся третій, фінальний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», в результаті якого додому повернулися 303 захисників.
Вчора, 24 травня, провели другий етап обміну, в результаті якого додому повернули 307 українських захисників.
23 травня, на першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.