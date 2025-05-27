Обмен пленными: отдала ли Украина захваченных на Курщине северокорейцев

Один из северокорейских пленных

Реклама

В масштабном обмене военнопленными в формате «1000 на 1000» солдат из Северной Кореи, захваченных в плен в Курщине, не было в списке.

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

По словам депутата южнокорейского парламента Ю Йон-она, военных по фамилиям Ри и Бек не внесли в список обмена. Ссылаясь на другой источник, Ю Йон-вон сказал, что их не включили в последний обмен по просьбе Сеула, поскольку Южная Корея готова принять их, если они захотят перейти на сторону Юга. В частности, солдат Ри выразил намерение приехать в Южную Корею.

Реклама

Южнокорейский депутат встретился с двумя пленными во время своего визита в Украину в феврале.

«(Ри) ожидает трагического конца для себя и своих родителей, если его репатриируют в Северную Корею», — сказал депутат, призывая правительство Южной Кореи приложить усилия, чтобы они могли приехать на Юг.

Напомним, что 11 января 2025 года ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

12 января президент Зеленский опубликовал первое видео допроса пленных северокорейцев. Один из пленных солдат КНДР заявил, что хочет остаться в Украине.

Реклама

В интервью изданию из Южной Кореи северокорейские пленные рассказали о тяжелой жизни в КНДР, репрессиях и своем пути в армии диктатора Ким Чен Ына.