Готуємо ароматний засіб від комарів

Якщо ви плануєте приємно провести вечір надворі, але боїтеся атаки комарів, приготуйте цей простий засіб і насолоджуйтеся вечірньою романтикою без дзижчання.

На сторінці Sugar&Charm розповіли, як приготувати дієвий та нетоксичний засіб від комарів, з надзвичайно смачним ароматом. Баночки з цитронелою не тільки мають гарний вигляд як декоративний елемент, але й допомагають відганяти комарів.

Застосування репелентів та певних трав дозволить забезпечити комфортне перебування вашої родини та гостей на свіжому повітрі ввечері.

6 трав, які відлякують комарів і які ви можете використовувати у своїх банках:

Лаванда;

М’ята;

Розмарин;

Базилік;

Меліса

Цитронела (краще використовуйте олію)

Отже, як приготувати засіб:

Наповніть скляні банки зеленню і скибочками цитрусових. Потім налийте в банку свіжу воду. Додайте краплі олії цитронели. Покладіть зверху плавучу свічку, підпаліть її та насолоджуйтеся.

Проста та легка у приготуванні ароматна рідина, яка вбереже вас від використання інших хімічних засобів.

Читайте також: