Готуємо ароматний засіб від комарів

Якщо ви плануєте приємно провести вечір надворі, але боїтеся атаки комарів, приготуйте цей простий засіб і насолоджуйтеся вечірньою романтикою без дзижчання.
На сторінці Sugar&Charm розповіли, як приготувати дієвий та нетоксичний засіб від комарів, з надзвичайно смачним ароматом. Баночки з цитронелою не тільки мають гарний вигляд як декоративний елемент, але й допомагають відганяти комарів.
Застосування репелентів та певних трав дозволить забезпечити комфортне перебування вашої родини та гостей на свіжому повітрі ввечері.
6 трав, які відлякують комарів і які ви можете використовувати у своїх банках:
- Лаванда;
- М’ята;
- Розмарин;
- Базилік;
- Меліса
- Цитронела (краще використовуйте олію)
Отже, як приготувати засіб:
Наповніть скляні банки зеленню і скибочками цитрусових. Потім налийте в банку свіжу воду. Додайте краплі олії цитронели. Покладіть зверху плавучу свічку, підпаліть її та насолоджуйтеся.
Проста та легка у приготуванні ароматна рідина, яка вбереже вас від використання інших хімічних засобів.
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