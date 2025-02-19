В одній з країн Азії платитимуть за вбитих комарів: у чому причина

Винагорода становить один песо (менше двох центів США) за кожні п’ять убитих комарів.

Влада однієї з найбільш густонаселених громад на Філіппінах пропонує грошову винагороду громадянам за відлов комарів, намагаючись зупинити поширення лихоманки денге.

Про це повідомляє ВВС.

Голова громади філіппінської столиці Маніли Карліто Чернал оголосив, що пропонує винагороду в розмірі одного песо (менше двох центів США) за кожні п’ять убитих комарів.

Оголошення було зроблено після сплеску випадків лихоманки денге, яку поширюють комарі та яка нещодавно спричинила смерть двох студентів.

Винагорода поширюється на всіх спійманих комарів, мертвих або живих, та їхні личинки. Комарів, спійманих живими, знищуватимуть ультрафіолетовими променями.

Наразі понад 20 людей претендували на винагороду, принісши понад 700 комарів і личинок, сказав Карліто Чернал.

Нагорода швидко викликала критику в соціальних мережах, де з’явилися коментарі про те, що “комарів скоро будуть вирощувати за гроші”.

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Міністерство охорони здоров’я Філіппін повідомило BBC, що “цінує добрі наміри керівників місцевих органів влади щодо боротьби з лихоманкою денге”, але відмовилося коментувати, чи ефективні такі заходи.

“Ми закликаємо всі зацікавлені сторони проконсультуватися та координувати дії з місцевими медичними працівниками або регіональним відділенням МОЗ у їхній місцевості щодо практик, заснованих на доказах, які, як відомо, працюють”, — заявили в департаменті.

Карліто Чернал пояснив, що винагорода призначена для доповнення чинних заходів, таких як прибирання вулиць і запобігання накопиченню води там, де комарі, які переносять лихоманку денге, відкладають свої яйця.

У важких випадках лихоманка денге викликає внутрішню кровотечу, яка може призвести до смерті. Симптоми цієї хвороби включають головний біль, нудоту, біль у суглобах і м'язах.

Нагадаємо, влітку 2024 року в Європі зросла захворюваність на лихоманку денге, яку переносять комарі. Інвазивний вид комарів виявили у 13 країнах Європи, зокрема у Франції, Румунії, Угорщині, та навіть в анексованому Росією Криму.

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