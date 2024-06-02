Через комарів, які переносять страшну хворобу, оголосили надзвичайний стан

Наслідки явища Ель-Ніньо та зміни клімату створюють сприятливі умови для комарів на дедалі більших територіях.

Міністерство охорони здоров’я Гондурасу оголосило надзвичайний стан через зростання хворих та смертності від лихоманки Денге - гострого інфекційного захворювання, яке передається людям через укуси комарів.

Про це повідомляє CNN.

Цього року в Гондурасі зафіксували більше 23 тисяч підозр на це небезпечне захворювання. Це другий показник після Мексики у Центральній Америці.

За 5 місяців 2024 року в усьому регіоні зареєстрували понад 8,65 мільйона випадків – удвічі більше, ніж за весь 2023 рік.

До поширення епідемії спричинили наслідки явища Ель-Ніньо та зміни клімату, оскільки підвищення температури повітря, висока кількість опадів та збільшення вологості створюють сприятливі умови для комарів, які є переносниками вірусної інфекції.

Найбільшу кількість випадків лихоманки Денге зафіксували в 2023 році, коли хвороба вразила понад 80 країн у всіх регіонах. Нині це захворювання поширене в більше ніж 100 країнах Африки, Америки, Східного Середземномор’я, Південно-Східної Азії та Західної частини Тихого океану. Також Денге поширюється на нові території Європи, Східного Середземномор’я та Південної Америки.

Після зараження у хворого виникають симптоми, схожі на грип, які в окремих випадках можуть призвести до смерті.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що найнебезпечнішою твариною у світі є комар. Щороку ці комахи вбивають від 750 000 до 1 мільйона людей. За оцінками науковців, на планеті налічується до 110 трильйонів комарів.

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