Из-за комаров, переносящих страшную болезнь, объявили чрезвычайное положение

Министерство здравоохранения Гондураса объявило чрезвычайное положение из-за роста больных и смертности от лихорадки Денге – острого инфекционного заболевания, которое передается людям из-за укусов комаров.

Об этом сообщает CNN.

В этом году в Гондурасе зафиксировали более 23 тысяч подозрений на это опасное заболевание. Это второй показатель после Мексики в Центральной Америке.

За 5 месяцев 2024 года во всем регионе зарегистрировали более 8,65 миллионов случаев – вдвое больше, чем за весь 2023 год.

К распространению эпидемии привели последствия явления Эль-Ниньо и изменения климата, поскольку повышение температуры воздуха, высокое количество осадков и увеличение влажности создают благоприятные условия для комаров, которые являются переносчиками вирусной инфекции.

Наибольшее количество случаев лихорадки Денге зафиксировали в 2023 году, когда болезнь поразила более 80 стран во всех регионах. В настоящее время это заболевание распространено более чем в 100 странах Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Денге также распространяется на новые территории Европы, Восточного Средиземноморья и Южной Америки.

После заражения у больного возникают симптомы, похожие на грипп, которые в редких случаях могут привести к смерти.

Напомним, американские ученые установили, что самым опасным животным в мире является комар. Каждый год эти насекомые убивают от 750 000 до 1 миллиона человек. По оценкам ученых, на планете насчитывается до 110 триллионов комаров.

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