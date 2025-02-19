Коваленко прокоментував "масштабний наступ росіян" на Курщині

Інформація кремлівського очільника Володимира Путіна про так званий "широкомасштабний наступ" окупантів з Курської області не відповідає дійсності.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, було зафіксовано спробу заходження російської ДРГ на територію України.

"Щодо інформації по Курщині, яка з‘явилася в соцмережах. Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ рф, яке здатне здійснювати широкомасштабний наступ на територію України, наразі там немає. Спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, але Сили оборони ДРГ знищують", – сказав він.

Інформацію Путіна про широкомасштабний наступ росіян він назвав брехнею.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін раніше заявив, що армія РФ перетнула кордон з Україною в Курській області. В Держприкордонслужбі та РНБО не підтвердили цю інформацію Путіна.

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