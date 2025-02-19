Коваленко прокомментировал "масштабное наступление россиян" на Курщине

Информация кремлевского руководителя Владимира Путина о так называемом "широкомасштабном наступлении" оккупантов из Курской области не соответствует действительности.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, была зафиксирована попытка захода российской ДРГ на территорию Украины.

"По поводу информации по Курщине, которая появилась в соцсетях. Была попытка захода российской ДРГ на территорию Украины. ДРГ уничтожена. Группировки войск РФ, которая способна осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины, пока там нет. Попытки захода российских ДРГ происходят часто, но Силы обороны ДРГ уничтожают", – сказал он.

Информацию Путина о широкомасштабном наступлении россиян он назвал ложью.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Мол, ему доложили об этом час назад. В Госпогранслужбе и СНБО не подтвердили эту информацию Путина.

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